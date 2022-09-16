Büyükşehir’den Konya Modeli Belediyecilik Örneği

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla öğrenciler için anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde gerçekleşmesi, öğrencilerin milli ve manevi değerler ışığında yetişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"Ecdadın İzinde" sloganıyla düzenleyecekleri gezi programıyla öğrencilerin ecdat mirası tarihi eserleri yakından görmelerini ve tarihi değerleri yerinde öğrenmelerini amaçladıklarını belirten Başkan Altay, "Bu kapsamda 31 ilçemizden 11. ve 12. sınıflar olmak üzere toplamda 60 bin öğrencimizi İstanbul'a götürüyoruz. Bu gezi etkinliği sayesinde Anadolu Selçuklu başkenti Konya ile Osmanlı Devleti başkenti İstanbul arasında bir köprü oluşturarak, gençlerimize tarihi değerlerimizi yakından hissettirecek ve ecdadımızın inşa ettiği şaheserlere hep birlikte şahitlik edeceğiz." dedi.

İstanbul gezi programı ilk öğrenci grubuna 1 Ekim'de düzenlenecek ve gruplar halinde devam edecek.