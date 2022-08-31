Büyüme beklentıyı aştı: yüzde 7.6

Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile büyümeye devam ediyor. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 ile, piyasa beklentisi olan 7.3'ün üzerinde büyüdü. Böylece ekonomide 2020'nin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme süreci kesintisiz 8 çeyreğe taşınmış oldu. TÜİK aynı zamanda daha önce yüzde 7.3 olarak açıklanan ilk çeyrek büyümesini de 7.5 olarak revize etti. Büyümenin lokomotifliğini güçlü hane halkı tüketimi, hızla artan hizmet ve sanayi sektörü ile ihracat üstlendi.Beklentinin üzerinde gelen büyümenin ardından Moody's, dün bu yıla ilişkin tahminini yüzde 3.5'ten 4.5'e çıkardı. Türkiye ikinci çeyrekte sergilediği performansa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile G20 içerisinde en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 3.6 oldu. İkinci çeyrekte büyüme Avrupa Birliği'nde yüzde 4, Euro Bölgesi'nde yüzde 3.9 olarak kayıtlara geçti. OECD'de yüzde 8.3 ile Slovenya, G20'de ise yüzde 12.1 ile Suudi Arabistan en fazla büyüyen ülkeler oldu. Gayisafi Yurtiçi Hasıla TL bazında ilk defa 10 trilyon lirayı geçerken, kişi başı gelir 9 bin 690 dolarla 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Tarihi rekorların kırıldığı ihracat, yılın ikinci çeyreğinde de ekonomide büyümenin lokomotifi olmaya devam etti. İkinci çeyrekte yüzde 16.4 artan ihracatın büyümeye katkısı 3.87 puan oldu. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanırken, net katkı 2.7 puan seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayisinin de büyümeye katkısı 1.6 puan oldu. Yatırımların ilk çeyrekte 0.3 puan olan büyümeye katkısı, ikinci çeyrekte 4 kat artarak 1.2 puana yükseldi. İkinci çeyrekte makine-teçhizat yatırımlarının yüzde 17.8 arttığı dikkat çekti. Yatırımlardaki toplam artış yüzde 4.7 olarak greçekleşti. Hizmetler sektörü pandeminin yaralarını sararken büyümeye de ivme kattı. Hizmetler sektöründeki yüzde 18.1'lik büyümenin ekonomiye katkısı 4.24 puan oldu. Finans kesimi kredi büyümesinin ve güçlü kârların etkisiyle büyümeye olumlu katkı veren sektörler arasında yer aldı. Finans sektöründeki yüzde 26.6'lık büyümenin ekonomiye katkısı 1.31 puan oldu.Vatandaş, kredilerdeki hızlı büyümenin de etkisiyle taleplerini öne çekmeye ikinci çeyrekte de devam etti. Vatandaşın tüketimi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22.5 arttı ve bu büyümeye 13.62 puanlık katkı sağladı. Vatandaşın tüketim harcamalarında da iki katını aşan artışlar görüldü. Cari fiyatlarla vatandaşın ikinci çeyrekte dayanıklı tüketim malı harcaması yüzde 114.3, yarı dayanıklı tüketim malı harcaması yüzde 135.9, dayanıksız tüketim malı harcaması yüzde 137.9 ve hizmet sektörüne yönelik harcaması da yüzde 138.8 arttı.İKİNCİ çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük. Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet- i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir.TÜRKİYE yüzde 7.6 büyüyerek başarılı performansını sürdürdü. İhracat, büyümeye 3.87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2.7 puan olmuştur.TÜRKİYE ekonomisi sanayi öncülüğünde büyümeye devam ediyor. Sanayinin payı; GSYH'da yüzde 29, istihdamda yüzde 22, ihracatta yüzde 95'e ulaştı.BÜYÜME sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğini ve OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların ülkemize yönelik beklentilerini yukarı yönde revize etmek zorunda kalacaklarını tahmin ediyoruz.KÜRESEL bazda böyle zorlu bir dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif ayrışmaya devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu veri, son iki çeyrekte küresel ivme kaybına rağmen 2022 hedefi olan yüzde 5'in yakalanabileceğini, hatta aşılabileceğini gösteriyor.KÜRESEL ekonominin yavaşladığı bir süreçte yüzde 7.6'lık büyüme istihdam, üretim ve ihracatımızın geleceği adına umut verici. Hem çeyrekten çeyreğe hem de yıllık bazda gerçekleşen bu büyüme, istikrarlı bir gelişim patikasında ilerlediğimizin ispatı.PANDEMİ, tedarik zincirlerinin bozulması, Rusya- Ukrayna savaşı, enerji sorunları gibi küresel ekonomiyi etkileyen şartlara rağmen sağlanan büyüme, Türkiye ekonomisinin zorluklara karşı direncini gösteriyor.BÜYÜMENİN yarısı ihracat kaynaklı gerçekleşti. Kaliteli, sürdürülebilir, yenilikçi üretim ve güvenilir tedarikçi kimliğimize katkı sunarak ekonomik büyümenin önünü açan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum.BU büyüme, güven ve istikrarın eseridir. İstikrarlı gidişatını sürdüren ve güven ortamını sağlayabilen Türkiye 2022 yılında ekonomisini büyütebilen nadide ülkelerden biri olacaktır.KÜRESEL tedarik zincirinin bozulduğu ve resesyon beklentilerinin güçlendiği, krediye ulaşma maliyetinin arttığı bir dönemde yüksek büyüme rakamlarına ulaşmamız oldukça önemli.İHRACAT lideri olarak kimya sektörümüz ikinci çeyrekte yüzde 38.59 büyüdü ve 9.27 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracat performansımızı devam ettirmek için çalışıyoruz.TÜRKİYE yüksek büyüme odaklı hedefine uyumlu şekilde bir skor elde etmiştir. Böylece ekonomi yılın ilk yarısı boyunca güçlü büyüme performansını korumuştur.