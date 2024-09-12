Büyüme dengeli hale geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirdiğini, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, cari işlemler açığının bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61.8 azalışla 16 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Böylelikle tepe noktası olan Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 37.9 milyar dolar azalarak, Temmuz 2024 itibarıyla 19.1 milyar dolara geriledi. Böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, Nisan 2022'den bu yana ilk defa 20 milyar dolar seviyesinin altına geriledi. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 39.8 milyar dolara düştü. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, geçen yılın mayıs ayına göre, dış ticarette uygulanan politikaların etkisiyle yüzde 66.5 oldu." Bolat, ağustosta yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 16 milyar doların altına gerilemesinin öngörüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu yıl genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi bekleniyor. Dış ticaretin, cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye olumlu katkılar yapacağı öngörülüyor."