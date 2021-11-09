Büyüme ortalaması yüzde 19’larda

SİGORTANIN dünya ortalamalarına gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler olarak bakıldığında Türkiye
'nin daha kat edeceği çok yol olduğunu belirten Obalı, "Ortalama yüzde 7.4'lük bir sigorta penetrasyon oranı var. Türkiye'de bu oran maalesef hâlâ yüzde 2.2 seviyelerinde. Doğrusu bu oran yetmez. Biz de Türkiye Sigortalar Birliği
olarak bu perspektifte yol almaya çalışıyoruz. Yine dünya örneklerinden Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
'dan alınan paya baktığımızda sigortacılık sektörünün yüzde 75 civarında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise yüzde 5.5 civarında. Türkiye ekonomi olarak G20 içerisinde ve 19'uncu sırada yer almasına rağmen sigortacılıkta bu sıra 39. Bizim hâlâ ciddi anlamda gidecek uzun bir yolumuz var" dedi. Son 10 yıllık dönemde sevindirici bir gelişme ve hızlı bir büyüme trendinin olduğunu belirten Obalı, "Sigorta sektörü emin adımlarla ve istikrarlı bir büyüme yakaladı son yıllarda. Sektör olarak da yorumlamak istemiyoruz aslında ülke için neler yapabiliriz perspektifiyle yıllık ortalama büyüme oranımız yüzde 19'larda. Bu yıl da eylülden eylüle olarak baktığım zaman geçen yıla göre yüzde 19 büyümeyi yakalamış durumdayız. Üstelik pandemiye rağmen bu rakamları yakaladık" şeklinde konuştu.