Büyüme piyasa tahminlerini geçecek

2021 yılının bütün ekonomiler için pandeminin yıkıcı etkilerini telafi etme gayretiyle geçtiğini söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derniği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, "Bugün geldiğimiz aşamada gelişmiş ekonomilerin dahi kriz öncesi seviyelerinden oldukça uzakta olduğu görülürken, Türkiye
ekonomisi ise göstermiş olduğu performansla pozitif ayrışmayı başarmıştır. Yılın tamamında çift haneli bir büyüme kaydetmesini beklediğimiz Türkiye ekonomisi, 2022 yılına da bu motivasyonla birlikte girmektedir" diye konuştu. Türkiye'nin yüksek imalat potansiyeli ve esnek üretim kapasitesinin yanı sıra büyük piyasalara yakınlığı sayesinde, diğer ülkelerle kıyaslandığında büyük bir üretim üssü olmaya aday olduğunun altını çizen Asmalı, "Yalnızca Batı ülkelerine yönelik üretim ve tedarik üssü olma noktasında değil; jeopolitik konumu sayesinde, başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere, çok geniş bir coğrafyaya yönelik üretim yapabilecek bir potansiyele sahiptir" diye konuştu.
ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK
Asmalı'ya göre, küresel ekonominin öncü ülkelerinin bile ekonomik aktivitelerinde durgunluk sorunuyla yüz yüze olduğu 3'üncü çeyreğe ilişkin sanayi üretimi verileri ile bunun iç ve dış talebe olan pozitif yansımaları, Türkiye'nin 2022 yılında da en önemli avantajı olacak. Türkiye'nin 2021 yılının henüz Ocak- Kasım döneminde 203.1 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmasının, bunun en önemli göstergesi olacağını kaydeden Asmalı, şunları söyledi: "Yılın tamamını 235 milyar dolarlık rekor ihracatla kapatmasını beklediğimiz ülkemizin, OVP kapsamında 2023 yılı için hedeflenen 242 milyar dolarlık ihracata 2022 yılında ulaşması oldukça muhtemel bir senaryo. Söz konusu gelişmeler ışığında, 2022 yılı ve sonrasında Türkiye ekonomisinde döviz girdi sorununun büyük oranda aşılacağına ve kalıcı bir şekilde cari fazla veren bir yapıya kavuşacağımıza olan inancımız tam." Üretim ve ihracatta kaydedilen artışın işgücü piyasası üzerindeki etkisinin de net bir şekilde hissedildiğini anlatan Asmalı, "2021 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla hizmetler, tarım, sanayi ve inşaat sektörü istihdamı salgın öncesindeki seviyelerinin üzerine çıkmayı başardı. Pandeminin başlangıcı olarak sayabileceğimiz Nisan 2020 dönemiyle 2021 yılının 3'üncü çeyrek istihdam verileri kıyaslandığında; tarımda 469 bin, inşaatta 539 bin, sanayide 855 bin, hizmetler sektöründe ise 1 milyon 519 bin kişilik istihdam artışı kaydedildi" değerlendirmesini yaptı.
YATIRIMDA ESKİ PERFORMANSA DÖNÜŞ
Asmalı, faiz oranlarında gözlenen geri çekilmenin finansman maliyetlerine yansımasıyla birlikte, 2022'de yatırım artışlarının eski performansına geri döneceğine ve istihdamda gözlenen başarılı performansın da üzerine çıkılacağına inandığını ifade etti. Enflasyonun 2022'de dünyanın öncelikli gündem maddesi olacağını söyleyen Asmalı, şöyle devam etti: "Kovid-19 sonrası hammadde fiyatlarında gözlenen olağanüstü artışlar, küresel enerji ve gıda fiyatlarındaki rekor seviyeler ve tedarikte yaşanan problemlerin etkisiyle, bütün ülkeler için önlenemez seviyelere gelen enflasyon problemi; bir müddet daha gündemdeki yerini koruyacaktır. Bununla birlikte; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'yi Özendirme Paketi sonrasında döviz karşısında hızlı bir şekilde değer kazanan TL, iç piyasada fiyatları üzerindeki maliyet enflasyonu baskısını ciddi oranda azalttı. Söz konusu önlemlerin etkilerinin piyasalara tamamen yansımasıyla birlikte; bilhassa 2022'nin ikinci yarısında fiyatlar genel düzeyindeki artışların normal seviyelere yakınsayacağını tahmin ediyoruz."
BÜYÜMEYE POZİTİF ETKİ
Asmalı, "2022 yılı, Türkiye ekonomisi için güçlü büyüme sürecinin devam ettiği bir dönem olacaktır. İç talep, net dış talep ve yatırımlardaki değişimlerin her birinin büyümeye pozitif destek vereceğine inandığımız 2022'de Türkiye ekonomisindeki büyümenin, piyasa tahminlerini aşarak yüzde 5 civarında gerçekleşeceğine inanıyoruz" dedi.