Büyümeye ve refah artışına destek olacağız

VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH

HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ARAN

TSPB BAŞKANI İBRAHİM HALİL ÖZTOP

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ RECEP BAŞTUĞ

DENIZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ

CUMHURBAŞKANLIĞI FİNANS OFİSİ BAŞKANI GÖKSEL AŞAN

VARLIK FONU GENEL MÜDÜRÜ YARDIMCISI MAHMUT KAYACIK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, A Para'nın düzenlediği 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde bankaların, ekonomi politikasına aracılık ederek büyümenin finansmanı ve toplumsal refah artışını desteklediklerini söyledi. Sektör bilançosunun milli gelire oranının 2002'den 2022 yılına gelindiğinde yaklaşık 2 kat artarak yüzde 115'e yükseldiğini anlatan Çakar, "Bilançolar daha sağlıklı ve dengeli hale gelmiş, kredilerin bilançodaki payı 2 kattan fazla artarak yüzde 50'yi aşmıştır" dedi.Geleceğe ilişkin beklentileri olumlu yönden etkileyen hususlara dikkat çeken Çakar, "Pandemi büyük ölçüde sonlandı. Turizm ve hizmetler sektörleri hızlı toparlanıyor. Enerji tasarrufu ve alternatif enerji kaynakları üzerindeki çalışmalar hızla devam ediyor. Siyasi gerginliklerin azaltılmasına yönelik çabalar sürmektedir. Petrol ve gıda fiyatlarında yükselme durmuş, hatta düşüş eğilimi başlamıştır. Hükümetler büyümeyi destekleyen yaklaşımı sürdürmektedir. Teknolojideki gelişmeler özellikle ödeme sistemleri, sermaye piyasaları, kredi verme ve mevduat toplama işlemlerini yeniden şekillendirmektedir" diye konuştu.Çakar, bankaların önem verdikleri bir diğer konunun çevre ve iklim risklerinin yönetilmesi olduğuna işaret ederek, "Bu süreçlerin hepsi; daha rekabetçi, daha verimli, daha etkin, daha düşük maliyetli bir aracılık faaliyeti ve güçlü öz kaynaklar demektir. Bu sayede bankalar bundan sonra da büyüme ve refah artışına destek olacaktır" diye konuştu.Alpaslan Çakar, sektörün mevduat hacminin bugün itibarıyla 8.3 trilyon TL, kredi hacminin 6.9 trilyon TL, menkul kıymet portföyünün ise 2.2 trilyon TL'ye ulaştığına vurgu yaparak, "Ekonomiye kullandırılan kaynakların mevduatımızda oranı yüzde 109 düzeyindedir" dedi.Kurumsal kredilerin payının yüzde 56, KOBİ kredilerinin payının yüzde 25, bireysel kredilerin payının ise yüzde 19 olduğunu belirten Çakar, sektörel anlamda ticari kredilerin yüzde 29'unun imalat sanayine, yüzde 16'sının ticarete, yüzde 10'unun inşaata, yüzde 9'unun enerji sektörüne kullandırıldığını bildirdi. Çakar, tahsili gecikmiş alacak oranlarının yüzde 2.3 düzeyinde olup, makul bir seviyede bulunduğunu, bu oranın ticari kredilerde yüzde 2.4, bireysel kredilerde ise yüzde 2.2 seviyesinde olduğunu kaydetti.Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankacılık sektörünün güçlü sermayesi teknolojik altyapısıyla pandemi sonrası şekillenen yeni dünyaya adapte olma konusunda öncü rol oynadığını belirterek, teknolojiyi en etkin kullanan sektörler arasında ilk sırada yer aldıklarını söyledi. Üstünsalih, şöyle konuştu: "Yeni koşullara uyum sağlama becerisi sektörün en büyük gücü olacaktır. Bu güç aynı zamanda finansal alanda ülkemizi öne çıkaran en önemli etmenlerin başında gelmektedir. Türkiye Ekonomi Modelinin en sağlam kalelerinden biri bankacılık sektörüdür."Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, esnaf ve sanatkarlara 11 Ekim'den geçerli olmak üzere 100 milyarlık destek sağladıklarını hatırlatarak, "500 bin liraya kadar 60 aya kadar vadeyle finansman sağlıyoruz. Bu önümüzdeki günlerde hem ekonomiyi destekleyecek hem piyasada rahatlamayı sağlayacaktır. 2 yıl dolmadan 142 bin girişimci kadına 18 milyar lirayı bulan destek paketini hayata geçirdik. Metaverse evreninde şube kuran ilk bankalardan olacağız. Sıcak bankacılık anlayışını yapmaya çalışıyoruz. Zaten ismimiz halk, mottomuz önce halk sonra bankayız" dedi.İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için, kredilendirmenin seçici yapılabiliyor olması ve verimli yatırımların finanse edilebilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun mümkün olmadığı durumlarda banka kredileriyle, bankacılık sektörüyle büyüme arasındaki ilişki zayıflar" dedi. Aran, uygulanan politikaların bankacılık sektöründeki riskleri arttırdığını dile getirerek, "Alınan makroihtiyati tedbirlerle beraber artık biz ekonomi modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik. Geçici olduğu söylenen bu tedbirlerin bir an evvel kaldırılması ve gevşetilmesi gerek" dedi.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Halil Öztop, yerli yatırımcılar tarafında olumlu gelişmeler yaşanırken, küresel risk iştahının azalmasıyla, yabancı yatırımcıların TL cinsi borçlanma aracı ve hisse senetlerinde çıkış yaptığını belirterek, "2018'de yabancı yatırımcıların pay senetlerindeki payı yüzde 65 iken bu yıl yüzde 31'e indi. Birlik olarak önümüzdeki dönemde en öncelikli hedeflerimizden biri, yabancı yatırımcıların pay senetlerimize ilgisini artırmak olacak" dedi. Öztop, eylül sonu itibarıyla, yönetilen portföy büyüklüğünün 1 trilyon lirayı aştığını kaydederek yatırım fonlarının 2 yılda 2.5 kat artarak 540 milyar TL'ye, emeklilik yatırım fonları 2 katına çıkarak 348 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de sermaye piyasalarına olan ilgi arttığını dile getiren Öztop, "2019 yılında 1.2 milyon olan pay senedi yatırımcı sayımız bu yıl 2.7 milyon kişiye ulaştı. Pay piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan aktif yatırımcı sayısı 4 yılda 4 katına çıkarak 1.7 milyon kişiye çıktı. Şu an 420 binler seviyesinde olan genç yatırımcılarımızın 21 milyar TL'lik işlem yaptığını görüyoruz" dedi.Garanti BBVA Genel Müdür Recep Baştuğ, Türkiye'de büyük sermayelere sahip olan bankacılık sektörünün yüksek kâr rakamlarının başka yerlere çekilmemesi gerektiğini belirterek, "Büyük sermayeler bu paraları kazanmaya mecburdur. Türkiye'de bu sermayeler, bu ve bu büyüklükte firma sayısının artması lazım. Çok daha büyük ülke olacaksak, KOBİ'lerle ülkeyi istediğimiz yere götüremeyiz. Türkiye'nin çok büyük firmaları olması lazım. Girişimcilik konusunda Türkiye dünyadan ayrılıyor ve çok ciddi potansiyel var bizde. Bu potansiyeli bankalar nezdinde karşılığının olması lazım. Bunun yolu da bir an evvel enflasyondan kurtulmaktan geçer" dedi.Denızbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın enerji ve gıdaya çok ağır yükler getirdiğini, bu gelişmelerin şok etkisi yarattığını, bunun da yüksek enflasyona neden olduğunu belirterek, "Amerika'da yüzde 8.2, Avrupa'da 10.9… Gelişmiş ekonomiler artık 2'leri unuttu, 4'lere razı. Borçlanma faizi 4'lerin üzerinde. Bunun üzerine kendi risk primlerini de üzerine koyunca sendikasyon yüzde 9'lara yaklaşıyor dolar üzerinden. Hem katma değeri artırmamız hem de yatırımları kendimize çekmemiz lazım" dedi.Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bazı binalar yaşanılacak halde… Merkez Bankası binasının dış cephesi bitmek üzere. İnşallah birkaç ayda tamamlanış olacağız" dedi. Katılım finansı büyütmek için çalıştıklarını anlatan Aşan, bu alanda yurtdışından gelen yatırımlarda hareketlilik olacağını söyledi. Şu anda dünyada çok büyük bir borçluluk problemi bulunduğunu, ödenemeyecek bir borçtan bahsettiklerini belirten Aşan, "Dünya, 'enflasyonla bu borçluluk problemini halledelim' gibi bir yola gitti. Ancak faiz yükselterek ödenebilir olmaktan çokarıyorlar" dedi.Varlık Fonu Genel Müdürü Yardımcısı Mahmut Kayacık, Türkiye'nin kalkınmasına ve ekonomik istikrarına katkıda bulunmak için kilit stratejik bir kurum olduklarını belirtti. Kayacık, Varlık Fonu'nun uluslararası yatırımcılarla ortak hareket ettiklerini belirterek, "Uluslararası yatırımcılar geldiklerinde ihtiyacı olabilecekleri ortak arayışında varlık fonu önemli bir paydaş ve hareket edebilecekleri yardımcı unsur olarak gündeme gelebilir. Finansman kaynağı önemli bu konuda, her türlü kaynağı değerlendiriyoruz. Bir sendikasyon kredimiz var. Yine halka arzlar noktasında çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.