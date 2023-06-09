Cacharel İlkbahar & Yaz'23 Koleksiyonu, yaşamın derin tutkusunu Hayatın Renklerine Bağlayan tonları ve dokularından aldığı ilhamla, zarif ve incelikli detaylarıyla yeniden yorumluyor. Zamanın ötesinde ve modern buluşmaların etkisiyle hayat bulan tonlar; değişen dinamiklerle uyumlu, güncel ve özgün kompozisyonlar ortaya koyuyor.

Geniş ürün yelpazesiyle Cacharel, kapalı alanların ağır ve yavaş temposundan uzaklaşarak sıcak yaz günlerinin her anının keyfine varan centilmenler için çok renkli bir dünyanın kapısını aralıyor. Birçok temel renk tonunu ana eksenine alan tasarımlarında Cacharel; toz mavisi, haki ve yeşil tonları, turuncu, kiremit ve toprak tonları, açık ve parlak mint renginin enerjisiyle canlanan bir İlkbahar ve Yaz'ı müjdeliyor.

CANLI VE İKONİK BİR YAZ

Koleksiyonda mevsimin enerjisini yansıtan renk tonları; özellikle sıcak renk paletiyle tüm koleksiyona hakim. Keten ve pamuk ağırlıklı tasarlanan ürünler, rahatlığın yanında yüksek kullanım performansı da sağlıyor. Koleksiyon içerisinde su geçirmezlik ve kırışmazlık özelliğine sahip 3D wool takım elbiseler, sahip olduğu nefes alabilirlik özelliğiyle inovasyonda gerçek bir öncü.

UNUTULMAZ ANILARIN BAŞROL OYUNCUSU: CACHAREL SMOKİN

Koleksiyon içerisinde yer alan Ceremony serisi, unutulmaz anlarınıza eşlik edecek özellikli parçalara sahip. Mavi, pembe pastel tonlarıyla farklılaşan smokinler, özel günlerin değişen beklentilerine zarafetle uyum sağlarken; siyah ve ekru renkleri tercih eden klasik severler ise farklı yaka formları ve kumaş dokularıyla buluşan tercihleriyle güçlü ve tarz sahibi bir duruşu temsil ediyor. Çıkarılabilen yakası ve incelikli detaylarıyla fonksiyonel kullanım sağlayan kırlangıç yaka smokin takım elbiseler bu özellikli kreasyon içinde oldukça iddialı ve göz alıcı.

BENZERSİZ TAKIM OYUNU: MIX & MATCH

Farklı modeller arasından en uygun bedeni seçebilme özgürlüğünü sağlayan Cacharel, tasarım zarafetini takım oyununa da yansıtmak konusunda da oldukça başarılı. Kumaş, desen ve renk bütünlüğü ile farklı beden ve desenlerdeki ceket ve pantolonların birlikte tercih edilebildiği Cacharel Mix & Match takım elbiseler, çok yönlü bir giyim tarzı için ideal. Koleksiyonda yer alan klasik forma sahip pantolonların yanı sıra ipli jogger pantolonlar günün her saatine uygun konfor alanı oluşturuyor. Rahat ve esnek dokulu, canlı renk ve yıkama efektli alternatifleriyle farklı parçalara kolayca uyum sağlayabilen dinamik denim pantolonlar centilmenlere özel bir koleksiyon vadediyor.

DİNAMİK VE ÇARPICI STİL KODU: LE CACHAREL

Siyah, beyaz, kırmızı, açık gri ve turuncu renklerin hakimiyetinde bir kapsül koleksiyon. Baskılı ve grafik detaylara sahip oversize gömlekler, dökümlü sweatshirt'ler ön planda. Yenilenen tasarımlarıyla günün her anında yüksek enerjiye sahip genç centilmenler için hazırlanan LE Cacharel kapsül koleksiyonunda bulunan retro ve güncel baskılı t-shirtleri, örme sweatshirtleri, şort ve pantolonlarıyla stiliyle fark yaratmak isteyenler için hazır.

CACHAREL HAKKINDA

Cacharel, 1995 yılından bu yana Türkiye dahil 10 ülkede lisans sahibi Aydınlı Grup tarafından yönetilmekte. Marka, yenilikçi, rafine ve seçkin bir stil sunan koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de 21, yurt dışında 34 olmak üzere toplam 55 mağazaya sahip olan Cacharel, zarif giyinme sanatı ve modernizmin sembolüdür.

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