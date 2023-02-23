Çadır kentlere uydu haberleşme kuruldu

etkilenen 11 ilde afetzedelerin yerleştirildiği konteyner ve çadır kentlere Türksat tarafından uydu haberleşme sistemleri yerleştirildi. Böylece haberleşme ve internet ihtiyaçlarını küçük çaplı antenlere sahip uydu yer istasyonları olan VSAT teknolojisi ile uydu üzerinden karşılayabilen vatandaşlar için 800'den fazla uydu terminali bölgede hazır hale getirildi. Depremin ilk günlerinde haberleşmede yaşanan sorunları aşmak için bölgeye çok sayıda uydu haberleşme sistemleri taşıyan Türksat, şimdi de vatandaşların konteynır ve çadırlarda internet sorunu yaşamaması için harekete geçti.Türksat tarafından bölgeye götürülen VSAT uydu sistemleri küçük çaplı antenlere sahip uydu yer istasyonları ile haberleşmeyi sağlıyor. Bu sistem, merkez yer istasyonu ile coğrafi olarak birbirinden uzak noktalar arasında çift yönlü uydu iletişimi sağlayarak ses, veri, video konferans, internet gibi hizmetlere erişim sağlıyor.