Çadır üreticileri deprem bölgesi için yoğun mesai yapıyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çadır üretim tesisi bulunan Atilla Güleçyüz, depremin ilk gününden itibaren çift vardiya koyduklarını ve depremzedelere çadır yetiştirebilmek adına aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Fabrikasının, normal şartlarda günlük 150 çadır üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Güleçyüz, deprem sebebiyle yaptıkları acil toplantının ardından bu sayıyı 4 kat artırdıklarını bildirdi.

Güleçyüz, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla günde 600 çadır üreterek deprem bölgesine sevkettiklerini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, diğer yardım kuruluşları, TUSAŞ ve yardımsever iş insanlarının aracılığıyla da bölgeye çadır gönderdiklerini ifade eden Güleçyüz, şöyle konuştu:

"İnsanlar bizi ya arkadaşları vasıtasıyla ya da internetten buluyor, telefonla siparişlerini veriyorlar. Üretimlerini gerçekleştirip onları haberdar ediyoruz. 10 hayırseverin çadırını bir araçta toplayabiliyoruz, biz de üzerine bir şeyler katarak hep birlikte bir tır hazırlayıp gönderiyoruz. İlk gün bir tır yani 150 takım çadır göndermiştik, şimdi günde 4 tır hareket ettirmeye başladık. Şu ana kadar deprem bölgesine 5 bin çadır gönderdik. Bugün de tırlar yükleniyor. Hala göndermeye devam ediyoruz. Ay sonuna kadar bu hızda devam edeceğiz. Üretim, öncelikle fabrikamızda devam ediyordu ama bahçeye 'showroom' maksatlı kurduğumuz çadırları atölye haline getirdik, onların içinde de üretim yapıyoruz. Bir fabrikamız daha var, faaliyete aldık, orada da üretim yapacağız."