Çağı değiştirecek projeye Türkiye imzası

ELON Musk'ın başlattığı Hyperloop projesinin en güçlü partnerlerinden biri Airbus ve Hitachi ile birlikte Erciyas Holding oldu. Dünyada ilk kez çelik boruların uzay teknolojisinde kullanılacağı Hyperloop projesinde, çelik tüpler içinde 1.200 kilometrelik hızla yük ve yolcu taşımacılığı öngörüyor. Proje hayata geçtiğinde İstanbul-İzmir arası 20 dakikaya düşecek. Projenin ayrıntılarını SABAH'a açıklayan Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas, "Geleceğe yön verecek girişimlere yatırım yapmak daha iyi bir dünya hayalimizin önemli bir parçası. Hyperloop Projesi'ni, bu doğrultuda attığımız önemli bir adım olarak görüyoruz" dedi. Erciyas Çelik Boru ile projeye 2017'de dahil olduklarını ve bu sene başında büyük çaplı Hyperloop boru hattı tedarikçisi ve yatırımcısı olmak üzere HyperloopTT ile bir anlaşma imzaladıklarını anlatan Erciyas, "Hyperloop Projesi'nin çelik boru tedarikçisi olduk. Japon teknoloji devi Hitachi, sistemin sinyalizasyonu, Avrupa merkezli havacılık şirketi Airbus ise boru hattı içinde geçen trenin kapsül üretimini üstleniyor" diye konuştu.