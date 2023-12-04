Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Genel Kurul’a geliyor

TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. 5 Aralık'ta başlayacak Genel Kurul'da, ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da, teklif için 8 Aralık günü de mesai yapılması planlanıyor.Teklife göre, vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e uzatılacak. Haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası, ilk konut hariç kaldırılıyor. Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltilecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kiralanan yabancı tescilli hava araçlarıyla da Türkiye içinde iki nokta arasında hava yolu ile ticari amaçla yolcu, posta ve yük taşımaları yapılabilecek.Yurt dışına verilen bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden 1 Ocak 2023'ten itibaren elde edilen kazancın tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi halinde, beyanname üzerinden yüzde 80'i indirim konusu yapılabilecek. Çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira verilecek. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen yerlerde, 31 Aralık 2025'e kadar fahiş fiyat tespit edilmesi halinde ceza tutarı 10 kat uygulanacak.TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 7 Aralık'ta toplanacak. Komisyon, tartışmalara neden olan uygulamalarla ilgili TikTok temsilcilerini dinleyecek. TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, komisyonda açıklamalarda bulunacak. Salı ve çarşamba ise Meclis'te grubu bulunan partilerin grup toplantıları düzenlenecek.