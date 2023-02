Çalışan konteynerde kalacak yemeği fabrikada pişecek

Deprem felaketinin ardından bölgede başlayan büyük göç hareketi nedeniyle çalışacak eleman bulmakta büyük zorluk çeken iş dünyası, bu sorunun kalıcı hale gelmemesi için teyakkuza geçti. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yönetimleri ardı ardına toplanarak sorunun çözümü için çeşitli formüller üretiyor. Kısa vadeli en etkili çözüm olarak OSB'lerin hemen yanına çalışanların barınacağı konteyner kentler kurmak öne çıkıyor. Çalışanlarını kuracakları konteyner kentlere yerleştirerek barınma sorunlarını çözmeyi planlayan patronlar, "Gerekirse yemeklerini de fabrikada pişirir veririz" diyor.Bölgedeki işgücü kaybından etkilenen en büyük sektör ise hazır giyim oldu. 10 ilde, 143 bin kişinin hazır giyim sektöründe istihdam edildiği bilgisini veren Türkiye Hazır Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, istihdamda yaşanan sıkıntının önemine dikkat çekti. 200-300 kişinin çalıştığı fabrikalara ortalama 20-30 kişinin döndüğü bilgisini veren Kaya, şunları anlattı: "Depremzedelerin psikolojik destek ve barınma ihtiyaçları var. Barınma sorunu nedeniyle büyük bir göç dalgası ile karşı karşıyayız. Sanayinin yanı sıra tarımsal faaliyetleri ile öne çıkan bu kentlerde göçü bir an önce durdurmamız gerekiyor. Bu sorunu çözmek için dernek olarak hazır giyimde 23 bin kişinin istihdam edildiği Adıyaman'a odaklanarak OSB yönetimi ile işbirliği anlaşması yaptık. OSB'nin içindeki 22 dönümlük alanda ilk etapta 200 adetlik konteyner kent kuracağız. Sonra bu sayıyı 300-350'ye çıkarmayı planlıyoruz. Siparişleri pazartesi günü vereceğiz. 15 ila 30 gün arasında kentler kurulmuş olur. Çalışanlarımızın her türlü sosyal alan ihtiyacını da karşılayacağız."Depremin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ta da sanayiciler yeniden ağaya kalkmak için kolları sıvadı. Türkiye'de pamuk ipliğinin yüzde 55'ini üreten şehirde şu anda fabrikalar üretime ara vermiş durumda. Şehrin önde gelen iş insanları depremden zarar gören tesislerini ayağa kaldırmak için gece-gündüz çalışıyorlar. "Şehrimizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız" diyen Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB Başkanı Mustafa Narlı, şunları anlattı: "Geçtiğimiz hafta kentin bütün sanayicileri bir araya geldik, bu süreci bir nevi Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruz. Çalışanlarımızı da şehirde tutmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben kendim bile 1.400 konteyner aldım. Hedefim en kısa sürede 2 bin çalışanının bir kısmını geri döndürmek. İş dünyası olarak OSB yakınlarına ve kritik noktalara bölgesel konteyner kentler kuracağız."Diyarbakır'da işgücü kaybının yüzde 20'ler seviyesinde olduğu bilgisini veren Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise "İstihdamda yaşanan kaybı geç nüfusumuzla telafi etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Sanayi tesislerinin tamamına yakınının geçtiğimiz hafta itibarıyla üretime başladığını belirten Mehmet Kaya, şunları anlattı: "Fabrikalarımız ağırlıklı olarak çalışanlarının yaşadığı sorunları kendi bünyelerinde çözdüler. Genellikle depremin ilk günlerinde kapılarını vatandaşlara açtılar. Şu anda üretim devam ediyor. Üretimin sorunsuz devam etmesi için finansal desteğin önemli olduğunu düşünüyorum. İstihdam kaybının önüne geçmek için İŞKUR kanalıyla istihdam desteği sağlanabilir."Deprem bölgesindeki 36 faal OSB'nin her birinin kendi bölgelerinde üretimin lokomotifi olduğunun altını çizen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, şunları söyledi: "Ağır kış şartları deprem bölgesinde barınmaya yönelik konteyner ihtiyacını elzem kılıyor. OSB'ler olarak biz de bu konuda tüm imkânlarımızla çalışıyoruz. Bölgeye konteyner sevk etmeye başlayan OSB'lerimiz var. Konteyner kentlerin OSB'lerin yakınlarına kurulmasını doğru buluyor ve bunu öneriyoruz. OSB'lerimizin de talepleri bu yönde. Çünkü deprem bölgesinde üretimde olan 36 OSB'miz de bölgelerinde lokomotif rol üstleniyor. Yaralarımızı sarabilmek için, bir an önce OSB'lerimizin üretime geçişini hızlandırmamız lazım."Malatya'nın işgücü kaybında öne çıkan bir şehir olduğu bilgisini veren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, "Çalışanlarımızı geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz"dedi. Kendi fabrikasına çalışanları için 60 kişilik ranzalar kurdurduğunu söyleyen Paşahan, şunları anlattı: "Çalışanlarımızın yüzde 10'u bile dönmedi. 'Kalacak yerimiz olursa geliriz' diyorlar. OSB'lerin yanlarında alanlar belirlendi. Oralara konteyner kentler kurulacak. Gerekirse burada konaklayan çalışanlarımızın yemeklerini de fabrikalarımızda pişirir veririz. Siparişlerimizi bir an önce üretmemiz lazım. Yoksa müşterilerimiz başka pazarlara yönelirler. Buna dikkat etmeliyiz."