Çalışanın vergi yükü düşürüldü

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2023 gelir vergisi dilimleri açıklandı. Yeni yıldan itibaren tüm ücretli çalışanların yıllık 120 bin 96 liraya isabet eden ücretleri gelir ve damga vergisinden muaf olacak. Her bir çalışandan, yıllık 17 bin 827 lira gelir ve damga vergisi alınmayacak. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimi 70 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı. Yemek parasında istisna tutarı 110 lira, kreş yardımında da 5.004 liraya çıktı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 54.5 oranındaki artış gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı. Ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlandı.Gelir vergisi tarifesi her yıl yeniden değerle oranında artırılıyor. Artırım sırasında yüzde 5'e kadar küsuratlar dikkate alınmıyor. Gelir vergisi tarifesi bu yıl yüzde 122,93 olan yeniden değerleme oranında artırılarak yüzde 15 vergiye tabi kazançların tutarı 32 bin liradan 70 bin liraya çıktı. Yüzde 20'ye tabi ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, yüzde 35'e tabi üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya çıktı.Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. Gelecek yıl da uygulamaya devam edilecek olan asgari ücret istisnası nedeniyle tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120 bin 96 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacak. Diğer bir ifadeyle ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16 bin 916 lira gelir vergisi ile 911.53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17 bin 827.85 lira vergiyi tahsil edilmeyecek.ASGARİücret tutarının netleşmesiyle beraber sigorta tarafındaki istisna rakamları da belirlendi. Çalışanlara nakit olarak bordroda ödenen yemek ücretleri, yol parası gelir vergisine tabi bulunuyor. Nakit olarak ödenmeyen, yemek kartına yüklenen ya da kupon olarak verilen yardımlar prime esas kazanca dâhil edilmiyor. Temmuz ayında 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarı 110 liraya, 25.5 liraya çıkarılan yol parası istisna tutarı da 56 liraya yükseltildi. Böylece, aylık 2 bin 860 lira yemek parası ile bin 456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.KREŞ yardımı da Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kreş yardımı da yapılıyor. İşverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için yapılan aylık 3 bin 235 lira kreş yardımı ödemesinden gelir gelir vergisi alınmıyor. 2023 yılında kreş yardımı istisna tutarı da 5.004 liraya çıkarıldı. Çalışanlara mevcut maaşlarına ilave olarak yapılan yemek, yol ve kreş ödemelerindeki istisna tutarlarının arttırılması nedeniyle bu ödemelerin tamamını alan bir çalışanda vergi dışı kalan tutar aylık 9.320 liraya ulaştı.ASGARİ ücrete kadar olan vergi istisnası birden fazla işverenden ücret alanlarda istisna sadece yüksek olana ücrete uygulanacak, diğer işyerlerine muafiyet uygulanmayacak. Bekâr çalışanlarla evli, çocuklular arasında ücret vergisinde bir fark olmayacak. Muafiyet tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi muafiyeti aylık net asgari ücretin yüzde 15'inden fazla olamayacak