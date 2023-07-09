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Giriş Tarihi: 10.7.2023

Çalışanın ve emeklinin refah seviyesini yükselttik

Çalışanın ve emeklinin refah seviyesini yükselttik
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023'te 15.9 milyon emekliyi ve 4.9 milyon kamu çalışanını etkileyen önemli iyileştirmeler yaptıklarını söyledi. Şimşek, "Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yılsonuna göre en düşük memur maaşını yüzde yüzde 141.8, en düşük emekli aylığını ise yüzde 114.3 artırdık" dedi.

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Bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceklerini ifade eden Şimşek, "Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak risk primini de düşüreceğiz" dedi. Deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sardıklarını kaydeden Şimşek, "Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
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Çalışanın ve emeklinin refah seviyesini yükselttik
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