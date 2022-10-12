Çalışanlara gelir vergisi müjdesi

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin çalışma başlattı. Mevcut uygulamada, 10 bin lira ücret alan bir işçiden ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekimde 1.900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Düzenlemeyle birlikte bu örneğe göre 1.270 lira çalışanın cebinde kalacak. Düzenlemeyle vergi dilimindeki artışın ücretin niteliğini ve alım gücünü aşındırması önlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gelir vergisi düzenlemesi konusunda bir araya geldi. Bakan Bilgin, ücretleri yukarıya çekmek için verdikleri mücadeleyi anlamsız hale getiren vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın aktardığı bilgiye göre aylık 8 bin lira brüt ücreti olan bir çalışanın geliri kesintiler nedeniyle ocak ayına kadar net 6 bin 395 liraya düşüyor.