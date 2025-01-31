Çalışanların milli gelirdeki payı 26 yılın zirvesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te maliye politikasının daha sıkı olacağını belirterek, "2025 yılı, yeni vergi düzenlemelerinden daha çok kayıt dışılıkla mücadele ve harcama disiplini dönemi olacak" dedi. Şimşek, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin yayın organı Ekonom'a 2025 yılı öngörülerini açıkladı. Vatandaşın geçim sıkıntısının en büyük öncelikleri olduğunu dile getiren Şimşek, "Uyguladığımız ekonomi programı sayesinde gelir dağılımındaki bozulmayı gidermeye başladık. Gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren Gini Katsayısı 2022'de, 2005 yılından sonra en kötü seviyesini görmüştü. Ancak 2023 yılında bu eğilim tersine döndü, gelir dağılımında adalet yeniden sağlanmaya başladı. Çalışanlarımızın milli gelirden aldığı pay son 26 yılın en yüksek seviyesine ulaştı" diye konuştu. 2023 Mayıs'ından itibaren uyguladıkları programın olumlu sonuçlarını aldıklarını belirten Şimşek, ödemeler dengesi riski ve enflasyonun kontrolden çıkma riskini ortadan kaldırdıklarını söyledi. Kur Korumalı Mevduattaki (KKM) azalışın kesintisiz sürdüğünü anlatan Şimşek, 2025'te KKM'den çıkışın tamamlanacağını kaydetti. Ülke risk priminin (CDS) bu yıl da düşmeye devam edeceğini söyleyen Şimşek, "Cari açıktaki düşüş, dış finansmana erişimin iyileşmesi ve TL'ye artan güven sonucunda, önemli ölçüde rezerv birikimi sağladık" ifadelerini kullandı.