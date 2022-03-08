Çalışanlarının yüzde 51’i kadın

KADINLARIN, her alanda aktif şekilde ve eşit haklarla yer almasını destekleyen Vakıfbank
'ın insan kaynakları departmanı da tüm süreçlerini cinsiyet eşitliği temelinde gerçekleştirdiğini açıkladı. Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada çalışanlarının yüzde 51'inin kadınlardan oluştuğu açıklanarak bu oranı koruma gayretinde oldukları belirtildi. Bunun için hem işe alımda hem kariyer gelişiminde tüm çalışanlara eşit olanaklar sağlamaya özen gösterildiğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda Türkiye
'de BM Kadının Güçlenmesi Prensiplerini
(BM WEPs) imzalayan ilk kamu kurumu olduk. 3 yıldır Uluslararası Cinsiyet Eşitliği Endeksi
'nde (Bloomberg GEI
) yer alıyoruz. İş'te Eşitlik Bildirgesi'nin imzacıları arasındayız. Cinsiyet Eşitliği Programı sertifikamızı 2022 yılında almayı hedefliyoruz." Kadın çalışanların iş hayatında aktif rol almalarını sağlayabilmek için kadın çalışanların iş-aile dengesini koruyan İK uygulamalarının sürdürüldüğünün kaydedildiği açıklamada, "Kadın çalışanlarımızın büyük çoğunluğu 16 haftalık yasal doğum izni ve 6 aylık ücretsiz izin hakkının yanı sıra kendi isteklerine bağlı olarak ilave 6 ay daha yani toplamda bir yıla kadar ücretsiz izin kullanabiliyor. Çalışanlarımıza belirlenen kriterler doğrultusunda kreş yardımında bulunuyoruz. Ayrıca spor ve kültür alanındaki yatırımlarımızla toplumsal gelişmeyi destekliyoruz."