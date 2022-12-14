Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: EYT’den herkes istifade edecek

Milyonlarca vatandaşın gözü yeni asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine çevrildi. İşçi kesiminin 7 bin 785 lira olan açlık sınırı, geçim şartı ve gerçekleşen enflasyonla masaya oturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısından rakam çıkmadı, yeni yıl zammı üçüncü tura kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte yaşa takılanlara yönelik dijital ortamda olmayan dosyaların kayıt çalışmalarını tamamladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de kayıtlarla ilgili sorunun çözüldüğünü, altyapıyı oluşturduklarını söyledi. EYT konusunda bir sorun bulunmadığını belirten Bakan Bilgin, "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz. Bu ay sonuna kadar EYT konusunu neticelendireceğiz" dedi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın başkanlık ettiği toplantı 2.5 saat sürdü. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı. Üçüncü tur görüşmeleri için takvim belirlenmedi.Toplantı bitiminde ilk açıklama Türkİş Genel Sekreteri Kavlak'tan açıklama geldi. Kavlak, masada rakam konuşulmadığını belirterek, "Artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacaktır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız. Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız" diye konuştu. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği de yine masada. Bu konudaki talebimizi yeniledik" dedi. Bugün Türkİş tarafından geniş kapsamlı bilgilendirme toplantısı yapılacak. İşçileri masada temsil eden heyet, Türk-İş yönetimini ortaya çıkan sonuçla ilgili bilgilendirecek.Çalışma Bakanı Bilgin, asgari ücret toplantısı öncesinde SGK'nın düzenlediği 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansına katıldı.Bakan Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz. Bu defa da geniş bir uzlaşma ile bunu yapacağımıza inanıyorum" dedi.Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti. Türk-İş de masaya 7 bin 785 lira olan açlık sınırı ile oturarak pazarlığı bunun üzerinde bir tutarla yürüteceklerini açıklamıştı. Yeni asgari ücret için psikolojik sınırın 8 bin TL olduğu belirtiliyor.Bakan Bilgin, iş hayatına katılan kadınların çocuklarının bakımıyla ilgili sorunların çözümü için çocuk bakımında uzmanlaşan kişilerin kayıtlı olarak sistemde yer alması gerektiğini söyledi. AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo, eğitimli çocuk bakıcılarının teşvikine yönelik projenin ikinci fazının 2023'te başlayacağını duyurdu. SGK Başkanı Kürşad Arat da proje kapsamında 5.153 anneye doğrudan aylık 325 euro çalışan anne desteği, 7 bin 518 kadına ise tek seferlik 200 euroya kadar bakıcı eğitim teşviki verdiklerini söyledi.