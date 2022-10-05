SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!

Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı.

İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Tarihte bu çapta bir salgın yok. Salgın tüm dünyayı etkiledi. Uzaktan çalışma gibi 20-25 yıl sonra hayata geçer denen birçok değişim hayata geçirildi. Uzaktan eğitimin bu kadar kitlesel bir düzeye ulaşabileceğini tahmin edemezdik. Pandemi tüm bunları öne çekti.

Milli devletlerin ne kadar önemli olduğu bu dönemde ortaya çıktı. Dünyanın her tarafında hastane önünde ölen insanlar var. Fakat Türk devleti, bu dönemde sosyal devlet vasfını ne kadar öne çıkardığını gösterdi.

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Türkiye, bir Türk dünyanın neresinde olursa olsun onun elinden tutuyor. Bu süreçte devlet ve toplum arasında bir güven oluştu. Türkler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kendilerini yalnız hissetmiyorlar.

Salgın sürecinden sonra dünyada olağanüstü bir ekonomik dalgalanma oldu. Hammadde kaynaklarının üretim alanlarında sorunlar ortaya çıktı. Bu dönemde ulaşım ve tedarik zincirlerinde problemler ortaya çıktı. Tüm bunların yoğun olarak yaşanması, dünyanın birçok ülkesinde sorun meydana getirdi.

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Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT'lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil.Enflasyona dair sorunları ancak büyüyerek çözebiliriz. İstihdam oranlarındaki artış büyümenin sürdüğünün göstergesi.

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TAŞERON İŞÇİLER İÇİN NE YAPILACAK?

Taşeron işçi çalışmasını Kasım ayı içerisinde sonuçlandıracağız.

90 bin işçinin kadroya alınması çalışmalarımız sürüyor.

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