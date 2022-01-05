Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yer altı maden işletmelerine İSG desteği sürüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında yer altı maden iş yerlerine İSG alanındaki desteğin 2022'de de devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlıkça maden iş yerlerine finansal destek ile iş sağlığı ve güvenliği alanında kapasite geliştirilmesine yönelik teknik rehberlik sağlanıyor. Proje kapsamında yer altı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak verilen finansal destek ödemelerinin yedincisi gerçekleşti. Faydalanıcı iş yerlerine geçen yıl aralık ayında 1,1 milyon lira olmak üzere toplam 6,4 milyon lira hibe desteği sağlandı."

FİNANSAL DESTEK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI NİSAN 2023'E KADAR SÜRECEK

Bakanlığın, destekle güvenli çalışma ortamları oluşturulmasının yanında, çalışanların iş yerlerindeki her türlü iyilik hallerinin temin edilebilmesini de hedeflediği vurgulanarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Hibe desteğinin yanı sıra program faydalanıcısı olan 80 yer altı maden işletmesine Bakanlık uzmanlarınca yapılan saha ziyaretlerinin ikincisi aralık ayında başladı. Mevcut durumda 62 yer altı maden iş yerinin saha ziyaretleri tamamlandı. Genel itibariyle şehir merkezlerine uzak, jeolojik ve iklim koşullarının ağır olduğu yer altı maden ocaklarına yapılan bu saha ziyaretlerinde yerinde gözlemler yapılarak sahanın ihtiyaçlarına çözüm üretiliyor. Ocak ayı sonunda tüm faydalanıcıların ikinci saha ziyaretlerinin tamamlanması planlanıyor. Faydalanıcı yer altı maden işletmelerinin temsilcileri ile programın değerlendirildiği ilk toplantı Dünya Madenciler Günü öncesinde gerçekleştirildi. İşletme sahipleri ile karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda maden işverenleri, hibe ödemelerinin özellikle salgın sürecinde işletmelere önemli bir destek sağladığını ifade ettiler. Program kapsamında finansal destek ve rehberlik çalışmaları 2023 yılı Nisan ayına kadar devam edecek."