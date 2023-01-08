Çalışmalarda sona gelindi! Karadeniz Gazı Mart’ta evlerde olacak

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ İŞLEME TESİSİ ÇOK YAKINDA DEVREYE ALINACAK"

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde Türk teknisyen ve mühendislerinin çok yoğun emeği olduğuna değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla endüstri açısından da bir ilk olacak. Türkiye'nin en büyük doğal gaz işleme tesisi çok yakın bir süreçte inşallah devreye alınacak. Bu süreci aslında Türk mühendisi ve teknisyenleri beraberce hazırlamış olacağız. Burada çok önemli bir bilgi birikimi, önemli bir endüstriyel tecrübe kazanılmış ve millileşmiş durumda. Bu arkadaşlarımızı aslında projenin ilerleyen safhalarında da değerlendirme imkanımız olabileceği gibi burada elde ettiğimiz birikimle beraber yurt dışında bazı başka işler yapma şansımız da var."