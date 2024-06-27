Can Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding'e katkı sağlayan önemli isimler arasında yer alan iş insanı Can Kıraç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Kıraç, Koç Holding'in kurucu ortağı olarak başladığı Koç'taki çalışma hayatını 41 yıl sürdürdü. 22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğan Kıraç, çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi. 1946 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 1949- 1950 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı. 22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğan Kıraç, 1963'te Koç Holding'in kurucu ortakları arasında yer aldı. Kıraç, holdingde birçok pozisyonda görev almıştı.