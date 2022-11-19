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Giriş Tarihi: 19.11.2022 15:48

Çanakkale Boğazı’nda palamut bolluğu

Çanakkaleli balıkçı Hasan Doğuş Tunç, balık avı için açıldığı Çanakkale Boğazı Kangırlıaltı mevkiinde tek seferde yaklaşık 2 bin palamut yakaladı.

İHA
Çanakkale Boğazı’nda palamut bolluğu

Çanakkale Boğaz'ında geçtiğimiz günlerde balık avı için 'Doğuş 1' isimli tekneyle denize açılan balıkçı Hasan Doğuş Tunç, Kangırlıaltı mevkiinde büyük bir palamut sürüsüyle karşılaştı. Tunç ve arkadaşları ağları denize bıraktı. Bir süre sonra ağları makara yardımıyla tekneye çekti. Ağları palamut dolu gören balıkçı Hasan Doğuş Tunç, büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anları teknede bulunanlar cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Balıkçı Hasan Doğuş Tunç, Çanakkale Boğazı'nda palamut geçişinin yavaşladığı Kasım ayı ortalarında böyle bir palamut sürüsü yakalamalarının kendilerinin sevindirdiğini söyledi.

Çanakkale Balıkhalinde ise palamut tanesi 50-60 liradan tezgahlarda satılıyor.

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Çanakkale Boğazı’nda palamut bolluğu
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