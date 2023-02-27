Çanakkale Köprüsü 24 saat izleniyor

Dünyanınen uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapı güvenliğinin takibini sağlayan teknolojik unsurlarıyla da öne çıkıyor. 18 Mart 2022'de hizmete açılan 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprünün tüm ana ve alt sistemleriyle otoyol bağlantıları, Asya yakasında inşa edilen Ana Kontrol Merkezi'nden 331 kamera ve monitörle yüksek teknoloji sayesinde kesintisiz izleniyor. Otoyol ve köprü üzerindeki tüm altyapı sistemleri, ilk kez bu projede kullanılan fiber optik kablo ağı ile entegre edildi. Projede uygulanan sistem mimari tasarımları, yine projede ilk kez uygulanan trafik ve meteorolojik risk analizleri yapılarak trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.Doğal afet ve benzeri durumlarda otomatik olarak devreye girmek üzere hazırlanan ve TIER 3 seviyesinde tasarlanan Felaket Kurtarma Merkezi de kesintisiz bir operasyon yönetimi sağlıyor. Ana Kontrol Merkezi'nin alanında uzman operatörler tarafından izlenerek yönetilen akıllı ulaşım sistemleri kapsamında köprü üzerinde 98 termal özellikle olay algılama kamerası yerleştirildi. Sekizi köprü kulelerine bulunan 39 yüksek çözünürlüklü PTZ kameranın yanı sıra otoyol kavşak bölgelerine yerleştirilen 52 olay algılama kamerası ve gişe merkezlerinde bulunan 10 hareketli PTZ kamerayla trafik seyri 24 saat sevk ve idare ediliyor.Köprünün yapısal sağlığının kontrolü ise 27 farklı sensör grubundan oluşan ve bin 80 sensörden elde edilen anlık verileri işleyen Yapı Sağlığı İzleme Sistemi ile sağlanıyor. Merkez tarafından işlenen verilen sayesinde köprünün güncel durumu anlık olarak izlenip bakım, onarım ve planlamaları optimize edebilen tasarım araştırmaları gerçekleştirilebiliyor. Sistem altyapısı sayesinde köprü üzerindeki 4 ayrı meteoroloji istasyonu ile ölçümü yapılan rüzgâr şiddetinin tehlikeli seviyede arttığında veya gizli buzlanma olduğunda otoyol üzerinde bulunan değişken mesaj işareti ekranlarından sürücülerin hızlarını düşürmesine yönelik uyarı mesajları yayınlanıyor.