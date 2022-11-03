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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Çanakkale Köprüsü’ne en başarılı proje ödülü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Çanakkale Köprüsü’ne en başarılı proje ödülü
1915 Çanakkale Köprüsü, International Road Federation (IRF) tarafından 4 yıllık tamamlanma süresinde uygulanan yenilikçi yöntem ve mühendislik çözümlerinden dolayı yapım metodolojisi alanında 'Yılın En Başarılı Projesi' seçildi. Ödülü ABD'de düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Müşaviri Fethi Turgut, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ve yüklenici ortak girişim adına ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız birlikte aldı.
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Çanakkale Köprüsü’ne en başarılı proje ödülü
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