Çanakkale Köprüsü’ne kadın eli değdi: Betondayız, çelikteyiz, kaynaktayız, her yerdeyiz

"KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER BİR ŞAHESERDİR"

Elektromekanik mühendisi İlknur Akşar da hem sahada hem ofiste işin ilerleyişini takip ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 1 yıldır projede görev aldığını anlatan Akşar, şöyle devam etti:

"Keşke yapımın başından beri böyle bir projede yer alabilseydim. Bu projede gerçekten çalışma fırsatını bulabilmek, hele bir kadın olarak bulunabilmek çok gurur verici bir şey. Bence mühendislik erkek işi, mühendisliği kadınlar yapamaz düşüncesi eskidenmiş çünkü şu an baktığımızda bile üniversitelerin mühendislik dallarında makineden tutun, inşaat, elektronik mühendisliğine kadar her yerde kadınlarımızı görebiliyoruz. Ben böyle bir projede çalışma fırsatına sahip olduğum zaman, ne arkadaşlarım, ne de ailem 'sen kadınsın şantiye gibi bir ortamda nasıl yapacaksın' sorusunu sordu. Yerine 'sen istediğin her şeyi başarabilirsin' dediler. İşimizi ciddiyetle kabullendiğimiz zaman hiçbir yerin hiçbir şekilde kadın ya da erkek için zor olacağını düşünmüyorum. Zorlandığımız zamanlar tabii ki oluyor. Çanakkale rüzgarlı çok bol olan bir şehir. Özellikle kış aylarında rüzgarın etkisiyle zor anlarımız oldu. Kadın elinin değdiği her yer bir şaheserdir. Kadın isterse her şeyi başarabilir."

Saha mühendisi Elif Selin Sezgin de 3,5 yıldır şantiyede görevli olduğunu belirterek, "Bu projede çalışmak çok güzel bir duygu. Kadınlar istediği zaman her şeyi başarabilir. Hiçbir şeyden korkmamalıdır. Her işte olduğu gibi zorlukları var ama dediğim gibi istediğin zaman her şeyin üstesinden gelebilirsin." ifadelerini kullandı.