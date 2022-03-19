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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Çanakkale Köprüsü’ne sigorta güvencesi

Çanakkale Köprüsü’ne sigorta güvencesi
'DÜNYANIN en uzun orta açıklıklı köprüsü' unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'ne Türkiye Sigorta güvencesi geldi. Türkiye Sigorta, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 18 Mart 2023'e kadar güvence sunacak. Poliçe, yangın, yıldırım, infilak, deprem, doğal afetler, makine kırılması ve kâr kaybı gibi teminatları içeriyor. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayan, Çanakkale'nin destanlarla dolu tarihine yakışan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne sağladığımız teminatla gurur duyuyoruz" diye konuştu.
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Çanakkale Köprüsü’ne sigorta güvencesi
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