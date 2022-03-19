Çanakkale Köprüsü’ne sigorta güvencesi

'DÜNYANIN en uzun orta açıklıklı köprüsü' unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü
'ne Türkiye Sigorta
güvencesi geldi. Türkiye Sigorta, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 18 Mart 2023'e kadar güvence sunacak. Poliçe, yangın, yıldırım, infilak, deprem, doğal afetler, makine kırılması ve kâr kaybı gibi teminatları içeriyor. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli
, "Marmara Bölgesi
ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayan, Çanakkale'nin destanlarla dolu tarihine yakışan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne sağladığımız teminatla gurur duyuyoruz" diye konuştu.