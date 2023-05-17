Çanakkale’de 108 yıl sonra bulunan şehitliğin ihya çalışmaları başladı

'TARİHİ ALAN'DA HER ADIMDA BİR ŞEHİTLİĞE RASTLAYABİLİRİZ'

Çanakkale Kara Muharebeleri'nin en yoğun yaşandığı, en sıcak çarpışmaların olduğu, Mehmetçiğin Çanakkale'yi geçilmez yaptığı topraklarda olduklarını belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Gelibolu Tarihi Alan'da bir şehitlik daha ortaya çıkarıldı. 10 Ağustos muharebelerinde, hücum esnasında, büyük kayıpların verildiği ama buraların da düşman eline terk edilmediği topraklarda 28'inci Alay'ın kahraman Mehmetçiklerinin, şehitlerimizin medfun olduğu bir şehitlik ortaya çıkarıldı. Çanakkale Tarihi Alanı, zaten her karışı şehitlik olan bir vatan parçasıdır. Çanakkale Tarihi Alanı'nda her adımda bir şehitliğe rastlayabiliriz. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak uzun zamandan beri bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Bu çalışmalar esnasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki hocalarımız Ömer Arslan ve Barış Borlat'ın da burada şehitlik olduğunu fark etmeleriyle, Tarihi Alan Başkanlığı olarak olaya el koyduk. Burada 28'inci Alay'a ait bir şehitlik olduğunu tespit ettik. Bundan sonraki çalışmalarımız devam edecek. O kahraman şehitlerimizin, bu topraklar için toprağa düşen askerlerimizin, uğuruna canlarını feda ettikleri ay yıldızlı, al bayrağımızın altında ebedi istirahatlerini geçirecekleri bu topraklardaki bir şehitlikte isimlerini tarihe mal edeceğiz. Gelen bütün ziyaretçiler Çanakkale'yi geçilmez yapan o büyük kahramanların isimlerini bir kez daha hatırlamış olacaklar" ifadelerini kullandı.