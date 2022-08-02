Çanakkale’de 80-100 milyar dolar altın var

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretim yapan bir madeni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Madenler konusunda ülkemizde zaman zaman farklı tartışmalar olabiliyor. Ben açık konuşacağım. Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor" dedi. Türkiye'nin altın ve gümüş üreten en önemli madenlerinden birini ziyaret ettiklerini aktaran Bakan Varank, "TÜMAD Madencilik, Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef, 3.5 ton altın, 2.5 ton gümüş üretmek. 2000'de Türkiye'de hiç altın üretimi yoktu. Madenlerimizin millileştirilmesi politikası çerçevesinde yıllık 42 ton altın üretiyoruz" diye konuştu.