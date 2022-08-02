Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çanakkale’de 80-100 milyar dolar altın var
Giriş Tarihi: 3.8.2022

Çanakkale’de 80-100 milyar dolar altın var

Çanakkale’de 80-100 milyar dolar altın var
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretim yapan bir madeni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Madenler konusunda ülkemizde zaman zaman farklı tartışmalar olabiliyor. Ben açık konuşacağım. Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor" dedi. Türkiye'nin altın ve gümüş üreten en önemli madenlerinden birini ziyaret ettiklerini aktaran Bakan Varank, "TÜMAD Madencilik, Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef, 3.5 ton altın, 2.5 ton gümüş üretmek. 2000'de Türkiye'de hiç altın üretimi yoktu. Madenlerimizin millileştirilmesi politikası çerçevesinde yıllık 42 ton altın üretiyoruz" diye konuştu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale’de 80-100 milyar dolar altın var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA