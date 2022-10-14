Çanakkale’de köprü ve tünellerle rahatlayan ulaşım iş dünyasında beklentileri artırdı

Tünellerin bölgenin çözüm projesi olduğunu vurgulayan Üzen, şöyle devam etti:

"Çok uzun bir süreden sonra hayata geçirilen bir proje oldu. Neredeyse zaman zaman 50 dakika, hatta 1 saat süren yolculuklar şu anda 5-6 dakikada tamamlanıyor. Bu tabii ki her anlamda çok büyük bir kolaylık. Özellikle sezonluk dönemlerde bu rampalarda sadece zamandan kaybetmiyorduk, çok ciddi de risk teşkil ediyordu. Birçok kazaya da sebebiyet veren, altyapısı eksik olan bir yoldu burası. Çanakkale'nin ürünlerinin buradan sevkiyatıyla ilgili olan konuda bize çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Çünkü 50 dakika, üç saatlik bir mesafede hemen hemen yüzde 30 gibi bir zaman avantajı sağlıyor. Bu da ciddi fırsata dönüştürülebilecek bir konudur. Ekonomik yönden kazanımları çok büyüktür. Birtakım risklerin azaltılması konusunda çok büyük önemli bir projedir."