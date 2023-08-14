Çanakkale’ye yeşil koridor! Bakan Uraloğlu: Sayıları artacak





SAYILARI ARTIYOR

"Ekolojik Köprü" sayılarının giderek arttığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu köprüler Kanada, ABD, Almanya, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerde de oldukça yaygın. Bizim amacımız da bu dünyayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarının da yaşamını koruyup, kollamak. Şu anda İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde bir adet ve Halkalı-Eskişehir Hızlı Tren Projesi kapsamında ise 3 adet "Ekolojik Köprü" yapımı devam ediyor. Aydın-Denizli otoyolu üzerinde de yapımı planlanan köprü var. Ayrıca, Tarsus-Pozantı otoyolu projesinde, Türkiye'de ilk yaban hayatı köprüsü olan "Orman Ekosistem Köprüsü" inşa edildi" diye konuştu.