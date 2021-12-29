Canikli: ’Örtülü faiz’ değil, açık bir ’sigorta’ işlemi

"Konunun biraz detaylandırılması, anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Faizle sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur: Faiz ödemesi garanti bir ödemedir. Sigorta ödemesi ise şarta bağlı bir ödemedir. Sigortaya konu edilen şart gerçekleşmez ise ödeme de yapılmaz. 'Eğer' ile başlayan bir cümle kuruluyorsa burada faiz yoktur. Sigorta muhtemel bir hasarın (zararın) karşılanması için dizayn edilir. Bir hasar yoksa sigorta amaçlı ödeme de söz konusu değildir. Eğer otomobilinizi herhangi bir hasara karşı sigortalatmışsanız, sigorta ödemesi alabilmeniz otomobilinizin hasar görmesine bağlıdır. Hasar yoksa ödeme de yoktur. Faizde ise vade sonunda size garantili bir ödeme yapılır. Şunu sorabilirsiniz: Otomobilin ya da fiziki malların hasar görmesini anlayabiliyoruz, peki, bu sistemde hasar nasıl oluşuyor? Bu sistemde oluşabilecek hasar 'finansal hasar'dır. Yani kurdaki artışın, elde edeceğiniz faiz tutarından büyük olması nedeniyle, vade başında TL'ye çevirip vadeli TL mevduat hesabına yatırdığınız dövizinizin ana para tutarının azalmasıdır."