Çanlar Avrupa ülkeleri için çalıyor: Sanayide çarklar durdu! Doğal gaz ve elektrik fiyatları tarihi zirvesinde

Enerji krizine karşı gaz ve elektrik tüketiminde kısıtlamaya gitme kararları da zaten yüksek faturalarla karşılaşan stratejik tesislerin faaliyetlerine ara vermesine veya üretimi durdurmasına yol açıyor.

Özellikle demir, çelik, alüminyum ve çinko gibi metal üreticileri faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Geçen yıla kıyasla yaklaşık 10 kat yüksek enerji maliyetleriyle karşı karıya kalan fabrikalar, üretimi kısıtlıyor, faaliyete ara veriyor ve uzun dönem planlarını gözden geçiriyor.