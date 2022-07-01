Canlı Euro alış satış rakamları 1 Temmuz 2022: Bugün Euro ne kadar oldu, kaç TL?

Euro kuru 1 Temmuz Cuma günü de araştırılan konular arasında yerini alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan Euro fiyatları hem yatırım amaçlı hem de yurt dışı harcamaları yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; "Bugün Euro ne kadar oldu, kaç TL?" sorularına yanıt aranırken bu başlık altından canlı Euro alış satış rakamlarına ulaşabilirsiniz.