Canlı Euro alış satış rakamları 2 Temmuz 2022: Bugün Euro ne kadar oldu, kaç TL?

Euro kuru 2 Temmuz Cumartesi günü de araştırılan konular arasında yerini alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan Euro fiyatları hem yatırım amaçlı hem de yurt dışı harcamaları yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; "Bugün Euro ne kadar oldu, kaç TL?" sorularına yanıt aranırken bu başlık altından canlı Euro alış satış rakamlarına ulaşabilirsiniz.
EURO BUGÜN NE KADAR OLDU? 2 TEMMUZ 2022
ALIŞ: 17,4609
SATIŞ: 17,4971
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? 2 TEMMUZ 2022
ALIŞ: 16,7259
SATIŞ: 16,7832
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