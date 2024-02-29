Capital Economist’ten TCMB para politikası yorumu

Capital Economics, Türkiye'de yıl sonunda enflasyonun şu an bulunan yüzde 65 seviyesinden yüzde 36'ya gelmesinin mümkün olduğunu, ancak buna ulaşmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın kalan bölümünde mevcut yüzde 45 faiz oranını koruması gerektiğini bildirdi.

Capital Economics'in gelişmekte olan piyasa ekonomisti Liam Peach, sıcak ekonominin fiyatları artırması nedeniyle Türkiye'de faiz oranlarının yılın büyük bölümünde yüksek kalması gerekeceğini söyledi.

Peach konuyu değerlendirdiği bir notunda, ekonominin 2023'ün son aylarında, sıkı para politikasına ve soğuk kredi koşullarına rağmen hane halkı tüketiminin güçlü kalması nedeniyle beklenenden fazla, dönemsel olarak yüzde 1,0 artış kaydettiğini yazdı.

TÜİK, Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinin, son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 arttığını açıkladı.

Peach, "Hanehalkı tüketim büyümesindeki bu kadar keskin bir yeniden hızlanma hayal kırıklığı yaratıyor." dedi.

Ekonomist, güçlü harcama verilerinin talepte gevşeme umutlarına meydan okuduğuna dikkat çekti.