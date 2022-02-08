Cari açığa ilaç olacak

Giriş Tarihi: 9.2.2022

Fabrika ve konutların kullandığı ısı pompaları tarıma da girdi. Sera ve tavuk çiftliği sahipleri doğalgazı bırakıp ısı pompasına yöneliyor. Yeni sistem ısıyı toprak, su veya havadaki enerjiden bedava alıyor