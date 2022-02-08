Cari açığa ilaç olacak

İş dünyası Türkiye
'nin doğalgaz bağımlılığına son verecek teknolojilere yönelmeye başladı. Bu kapsamda bir konutu sadece bir ampulün enerjisi kadar maliyet ile ısıtabilen, soğutabilen ve hatta sıcak su ihtiyacını karşılayabilen ısı pompaları yoğun ilgi görmeye başladı. Fabrika ve konutların yanı sıra sera ve tavuk çiftliği sahipleri de ısı pompasına yöneliyor. Isı pompaları, ihtiyaç duyulan enerjinin yüzde 60-70 kadarını, yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havadaki enerjiden bedava olarak alıyor. Ortaya koyduğu yüksek verimlilik ile standart iklimlendirme cihazlarından daha az bir işletme maliyetiyle, herhangi bir kapalı alanın ısıtma- soğutma ve sıcak su ihtiyacı karşılanıyor. Yatırım maliyetini 2 -3 yılda tamamen çıkartıyor.
AVRUPA'DA KULLANILIYOR
Türkiye'nin ilk ve en büyük ısı pompaları fabrikası kapılarını SABAH'a açtı. Avrupa
'nın yüzde 70'inin bu teknolojiye geçtiğini ve bazı bölgelerde bunun zorunlu olduğunu ifade eden Canovate Group
Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür
, "Yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havadaki mevcut ısıyı değerlendirerek çalışan ısı pompaları, standart iklimlendirme cihazlarından yüzde 70 oranına kadar ulaşan daha az bir maliyet ile ısıtma-soğutma-sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Bu nedenle, otellerden ısı pompalarına yoğun talep var. Pompalar tek bir sistem ile, hem ısıtma, hem soğutma, hem de sıcak su ihtiyacını karşılayarak, enerji giderlerinde yüzde 70'e kadar tasarruf sağlıyor" dedi.
MALİYET YÜZDE 50 AZALIRDI
Isı pompalarının doğalgaz bağımlılığından kurtulmak ve cari açığı azaltmak için alternatif bir ısıtma ve soğutma teknolojisi olduğunu belirten Gür, şöyle konuştu: "Avrupa ülkeleri ve Amerika
'da çok yaygın bir kullanımı var. Türkiye'de ısı pompası üreten ve geliştiren ilk üreticiyiz. Eğer bugün, ülkemizdeki konutların yarısında ısı pompası kullanılmış olsaydı, bir nükleer enerji reaktörü
kadar enerji tasarrufu yapar ve cari açığımızı önemli oranlarda düşürebilirdik. Tarımda, sanayide ve konutlarda enerji maliyeti yüzde 50 azalırdı."