Cari açığı enerji projeleri düşürecek

Son dönemde yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması ve yerli enerji üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik atılan adımlar sayesinde cari açığın azaltılmasında enerji sektörünün büyük katkısı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin orta vadede cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak 289 milyar dolarlık kaynağı bulunuyor.2023-2030 yıllarını kapsayan dönemde cari fazla kapasitesini artırmaya dönük yatırım ve desteklerin yüzde 35.2'sinin teknoloji yatırımlarından, yüzde 21.4'ünün turizm gelirindeki artıştan karşılanması bekleniyor.Cari açığın azaltılmasında en büyük payı ise yüzde 41.6 ile enerji sektörüne ilişkin projeler oluşturuyor.360 Enerji Genel Müdürü Dr. Cihad Terzioğlu, enerji ithalat faturasını etkileyen unsurların başında küresel pazardaki petrol ve doğalgaz fiyatlarının geldiğini söyledi.Karadeniz'de 700 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz keşfi yapıldığını anımsatan Cihad Terzioğlu, "Doğalgazdan sonra bir de Gabar'da son yapılan keşifte tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 100 bin varillik bir üretim olacak. Türkiye'nin tüketiminin petrolde günlük 1 milyon varil olduğunu düşünürsek yeni keşifle birlikte Türkiye ihtiyacının yüzde 20-25'ini kendi kaynaklarıyla karşılayabilecek. Karadeniz'de doğalgaz keşfi ve muhtemel diğer keşiflerle birlikte enerji ithalatı için ödeyeceğimiz paranın direkt doğalgaz ve petrol keşiflerinden ötürü azalacağını öngörüyoruz" diye konuştu.