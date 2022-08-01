Cari açığın ilacı katma değerli teknoloji

BASINÇLI Kap ve Kazan sektörünün ülkemizdeki öncü markası Erensan'ın CEO'su Ali Eren, ihraç edilen yerli katma değerin cari açığın düşürülmesinde en önemli parametre olduğunu söyledi. Yapılan orta ve uzun vadeli kalkınma planlarında konulan hedeflerden en önemlilerinden birinin ihracat hedefi olduğunu belirten Eren, cari açığın düşmesinde esas olan parametrenin ihraç edilen yerli katma değer olduğunu kaydetti. "Bugün Türkiye ekonomisinin yapısal anlamda iki ana sorunu olan cari açık ve enflasyon, iktisadi hayatımızda krizlere sebep oluyor" diyen Ali Eren, "Cari açık ve neticesinde düştüğümüz enflasyon döngüsü gelir dağılımını bozarak istikrarın bozulmasına sebep oluyor. Cari açık, geçtiğimiz dönemde hükümetimiz tarafından da ifade edildiği gibi, 'bütün kötülüklerin anası' ilan edilerek gerek para politikası gerekse mali politikaların cari açığı düşürmek üzerine planlanmasının gereği ortaya konuldu. Enflasyonun ana ateşleyicisi çoğunlukla yükselen cari açık oluyor. Cari açık ile artan döviz talebi kur üzerinden arz tarafının bozulmasıyla enflasyonu tetikliyor. Arz tarafından tetiklenen enflasyon, kısa zamanda talebi de ateşlediğinden ücret/fiyat sarmalı halinde kontrolden çıkıyor. Peki bu habis mekanizmanın başlangıcını teşkil eden cari açık neden düşürülemiyor?" açıklamasında bulundu.