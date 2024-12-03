Cari açığın ilacı toprak altında!

Türkiye'nin, ekonomik görünümünü daha iyi hale getirerek yatırım yapılabilir ülke konumuna yükselmek için yürüttüğü ekonomik programın hedeflerinin başında enflasyonla birlikte cari açığı düşürmek geliyor. Merkez Bankası, ödemeler dengesi istatistiklerine göre iki şey yani enerji ve altın hariç tutulduğunda cari açıkta fazla vermeye başladık. Petrol ve doğalgaz üreticisi bir ülke olmadığımız için enerji ithalatına yönelik çok fazla yol alınamıyor.Altında ise durum daha farklı. Son yıllarda altın üretiminde artış olmasına rağmen altın talebinde dünyada ilk sıralarda yer almamız nedeniyle bu alanda ciddi oranda dış açık veriyoruz. Türkiye'nin sadece madencilik ürünlerinden kaynaklanan dış ticaret açığı 60 milyar dolar, bunun yaklaşık 30 milyar doları altın ithalatı, geriye kalan 30 milyar doları ise diğer madenlerin ithalatından kaynaklanıyor. Türkiye'nin 2023 yılında verilen 40.5 milyar dolarlık cari işlemler açığının 25,7 milyar doları net altın ithalatından kaynaklanıyor. Altın üretimine başlandığı 2020 yılından bu yana 23 yılda ise 197 milyar doların üzerinde altın ithalatı yapıldı. Aynı dönemde 72 milyar dolar değerinde altın üretildi.Yani 23 yılda altın ticaretinde yaklaşık 125 milyar dolarlık dış açık verdik. Türkiye altında yüksek oranda dış açık verirken, yer altında ciddi bir potansiyel çıkarılmayı bekliyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin tahmini 6 bin 500 metrik ton altın rezervi mevcut. Yani 6 bin 500 ton altın potansiyeli var. Yapılan çalışmalarda bin 500 ton altının nerede olduğu da belirlenmiş durumda. Ancak, yer altında hala çıkarılmayı bekleyen 5 bin ton potansiyel altın rezervi söz konusu. Bunun güncel değeri 420 milyar doların üzerinde. Altının cari açığa etkisini kalıcı olarak azaltmanın yolunun ise üretimi artırmaktan geçtiğine dikkat çeken sektör uzmanları, altında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmanın dış ticaret açığımızı kapatabilmek için son derece önemli olduğunu belirtiyor. Bunu sağlamanın yolunun da yeni yatırımlar ile altın üretimini kesintisiz sağlamaktan geçtiğini kaydediyorlar.Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre 2023 yılında tüm dünyada altın ithalatı yüzde 6,2 gerileyerek 933 milyar dolardan 875 milyar dolara düştü. Tüm dünyada altın ithalatı düşerken Türkiye'de ise arttı. 2023'te Türkiye'nin altın ithalatı yüzde 46,9 artarak 30 milyardolarla rekora ulaştı.Türkiye'de yıllık 200 tona yakın altın talebine rağmen üretim en yüksek yıllık 42 tona 2020 yılında ulaştı. Yani 160 tona yakın açık söz konusu. Altında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmanın yolu yeni yatırımlardan geçiyor. Altın potansiyelinin yüksek olduğunu belirten sektör temsilcileri, 100 ton altın üretimine 5-6 yıl içerisinde ulaşılabileceğini söylüyor. Türkiye'de altın üretiminin geçmişi çok eskilere uzanmıyor. 2000'li yılların başına kadar çok düşük miktarda altın üretimi yapılıyor. Son 23 yılda ise arama faaliyetlerinin artması, yabancı sermayenin ilgisi ile altın üretiminde ciddi bir seviyeye ulaşıldı. 2020 yılında 42 ton altın üretildi ve bu Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu.ın madenciliği, Antarktika hariç her kıtada faaliyet gösteren küresel bir iş. Türkiye de altın potansiyelinde dünyada önemli ülkeler arasında yer alıyor. Ancak potansiyelin üretime dönüşmesi konusunda henüz istenen düzeye gelinemedi. Dünya altın üretim liginde 27. sırada yer alıyoruz. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023 yılında dünya genelinde toplam 3 bin 646 ton altın üretildi. Çin, 378 ton ile en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Toplam üretimin yüzde 10'luk bölümünü gerçekleştiren Çin'i, ikinci sırada 322 ton ile Rusya ve üçüncü sırada 294 ton ile Avustralya takip ediyor. Türkiye ise 2023 yılında 36.5 ton üretimle, 2020'deki 42 tonluk rekor üretimin altında kaldı. Ülkelerin rezerv sıralamasında ise ABD 8.133 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Türkiye ise 479 ton rezervle 11. sırada yer alıyor.