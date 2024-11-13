Cari açık 33 ayın en düşük seviyesinde

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılıkla artan yabancı ilgisi, ödemeler dengesi verilerine olumlu yansımaya devam ediyor. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 988 milyon dolarla beklentinin üzerinde fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 734 milyon dolar fazla verdi. Cari dengede 3 yıl sonra ilk kez üst üste 4 ay fazla görüldü. Cari denge en son 2021 yılında temmuz-ekim döneminde dört ay üst üste fazla vermişti.Yıllık cari açık 9 milyar 652 milyon dolarla Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yıllık cari açık, 2023'ün mayıs ayına göre 46 milyar dolar azaldı. Geçen yılın ilk 9 ayında 36.1 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde 5.3 milyar dolara düştü. Yurtdışında yerleşiklerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları, geçen yılın ilk 9 ayında 3.7 milyar dolarken, bu yılın aynı döneminde 4.3 milyar dolara çıktı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Eylülde 2.9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0.8'e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, "Cari dengedeki iyileşme ile beraber dış finansmana olan ihtiyaç hızla azalırken, risk göstergelerimiz iyileşmekte ve dış borçlanmanın maliyeti düşmektedir. Makroekonomik göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir" diye konuştu.