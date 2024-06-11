Cari açık beklentinin altında

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisan ayında 5 milyar 285 milyon dolar ile piyasa beklentisi olan 6.1 milyar doların altında kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, nisanda 7 milyar 649 milyon dolar oldu. Nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 856 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.Cari işlemler açığı Ocak-Nisan 2024 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45.7 azalışla 16.1 milyar dolara indi. Böylelikle zirve noktası olan Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllık cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25.6 milyar dolar azalarak Nisan 2024 itibarıyla 31.5 milyar dolara indi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisanda yıllıklandırılmış cari işlemler açığında takvim etkisiyle gözlenen sınırlı artışın geçici olduğunu, mayısta açığın önemli ölçüde daralmasının beklendiğini bildirdi.Bakanlıkça açıklanan mayıs dış ticaret verilerine dikkat çeken Bolat, "Yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, mayısta 25 milyar dolar civarına kadar inebileceğini, yıl sonu cari işlemler açığının ise Orta Vadeli Program hedefinin (34.7 milyar dolar) çok altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, hem ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte hem de cari işlemler hesabındaki iyileşme ile makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31.5 milyar dolara sınırlı yükseldi. Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam etti. Geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1.5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5.8 milyar dolar net giriş oldu. Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları bankacılık sektörü için yüzde 90'dan yüzde 158'e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72'den yüzde 116'ya yükseldi. Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34.7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.