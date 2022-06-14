Cari Açık Nedir? Cari Açık Olursa Ne Olur, Nasıl Oluşur Ve Etkileri Neler?

Cari açık terimi ülke ekonomileri için oldukça önemlidir. Birçok kişi cari açık terimini gün içerisinde duysa da tam olarak ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Böyle durumlarda cari açık ile ilgili tüm detayları araştırmak gerekir. Cari açığın nasıl oluştuğu ve ülkelerin ekonomilerine etkileri de merak edilenler arasındadır. Cari açık olursa ne olur, nasıl oluşur ve etkileri neler sorularının yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Cari Açık Nedir?

Cari açık piyasaları etkileyen önemli bir ekonomik terimdir. Ülke ekonomilerini kısa ve uzun vadede etkilemektedir. Bu bakımdan her ülkenin ekonomisinde oluşan cari açığın bir etkisi olur. Eğer bir ülkenin ithal ettiği mallar ihraç ettiği mallardan daha fazla olursa bu durum cari açık olarak ifade edilir.

Cari Açık Ne Demek?

Ülkelerin dışarı ile yaptıkları ticari faaliyetlerin incelenmesinde cari açık terimi büyük bir öneme sahiptir. Neden ortaya çıktığı hakkında ise şunları söylemek mümkün olabilir:

Ülke olarak aşırı borçlanma olması

Aşırı derecede yükselen döviz kurları

İthalata harcanan miktarın ihracattan fazla olması

Yüksek oranda enflasyon ortaya çıkması

Ülkelerin kendi çapında yıllık bazda bir ihracatın önemli oranda azalma göstermesi

Diğer başka ülkelerde yaşanan durgunluklar

Cari açık nedenleri arasında yer almaktadır. Ülkeler açısından cari açık her geçen gün büyüdüğünde bu durum ekonomilerine olumsuz şekilde yansıyabilir.

Cari Açık Ne Kadar?

Cari açık her ülkede farklı oranda olabilir. Aynı zamanda ülkelerin kendi ticaret alanlarında yaptıkları faaliyetler de cari açık oranlarını etkiler. Her sene değişen bir yapıya sahip olduğundan cari açık yıldan yıla farklılık gösterebilir.

Cari İşlem Açığı Nedir?

Cari işlem açığı ülkelerin yurt dışından aldıkları ürünlerin yurt dışına sattıklarından fazla olması ve dışarıya harcanan maliyetlerin daha yüksek olması durumudur. Bu durum genelde ülkelerin ekonomileri açısından olumsuz bir durumdur. Böyle durumlarda cari açığı kapatmak için farklı politikalar geliştirilmesi gerekir. Bunun için de en basit yöntem olarak ihracat gelirlerini ithalat gelirlerinden daha yüksek bir seviyeye taşımaktır.

Cari Açık Olursa Ne Olur, Nasıl Oluşur ve Etkileri Neler?

Cari açık etkileri ekonomi üzerinde oldukça hissedilir düzeydedir. İthalat ve ihracat dengesinin bozulmasında oldukça etkilidir. Bunun yanında ekonomide aşırı ısınmalar meydana gelerek dışarıdan gelebilecek hareketler karşısında hassas bir durum ortaya çıkar. Bunların yanında cari açık ekonomik büyüme ile yakından ilişkili bir terimdir. Cari açık ne kadar yüksek ise ekonomik büyüme de o kadar azdır.