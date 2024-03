Cari açık şubatta 32 milyar $’a düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin son 21 yılda yıllık büyüme hızının ortalama yüzde 5.4 olduğunu, her yıl dünyadan 1.8 puan daha yüksek büyüdüğünü vurgulayan Yılmaz, 2023'te de büyüme eğiliminin devam ettiğini anlattı. Yılmaz, geçen yıl cari açığın 45.4 milyar dolara gerilediğini belirterek, "Geçen yıl sonu itibarıyla cari açığın milli gelire oranı yüzde 4.1 civarında oldu. Bu iyileşme ocak, şubat aylarında da devam ediyor. Ocakta cari açık 37.5 milyar dolara düşmüş durumda. Şubat ayında 32-33 milyar dolarlara düşmesini bekliyoruz. Hizmet gelirlerinde geçen yılı 100 milyar dolarla kapattık. Turizm gelirlerimiz 54.3 milyar doları buldu. Ziyaretçi sayımız 57 milyonu geçti. 2024'te de 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm hedefimiz var. Bu da cari açığımıza önemli katkılarda bulunuyor" dedi.Doğu ve Güneydoğu'nun yıllardır terörden dolayı potansiyelini yeterince harekete geçirmediğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu huzur ve güven ortamında ben inanıyorum ki, Doğu ve Güneydoğu'nun büyüme hızı Türkiye ortalamasının üstünde olacak. Çünkü uzun yıllardır kullanılmamış bir potansiyel harekete geçiyor. İhracat, yatırım ve birçok alanda Doğu ve Güneydoğu'nun çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz."Geçen yıl depreme yapılan harcamanın 960 milyar lirayı bulduğunu, bu yıl 1 trilyon 78 milyar lira bütçede ödenek ayrıldığını söyleyen Yılmaz, "Şu ana kadar 46 bin civarında konut hak sahiplerine teslim edildi. Her ay 15-20 bin konutu teslim ederek devam ediyoruz" dedi. Kentsel dönüşümü daha çok hızlandıracaklarına dikkat çeken Yılmaz, "Bu konuları engellemeye, gölgelemeye çalışanlara da hiçbir şekilde bakmadan vatandaşımızın emniyeti daha huzurlu güçlü bir gelecek oluşturması için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.