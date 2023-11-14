Cari açık Türkiye için artık bir risk değil

Türkiye ekonomisinde eylül ayında iki yılın en yüksek aylık cari fazlası kaydedilirken, Goldman Sachs da cari açığa ilişkin beklentilerini değiştirdi. Türkiye'de cari açığın artık risk oluşturmadığını belirten Goldman Sachs, açığın daha sürdürülebilir seviyelere doğru ilerlediğine işaret etti. Banka 2023 cari açık/GSYH tahminini yüzde 4.8'den 4.1'e çekti. 2024 yılı için ise banka piyasa beklentisinin altında olan yüzde 1.8'lik beklenti içinde olduğunu belirtti. Goldman Sachs değerlendirmesinde söz konusu öngörülerin önemli ölçüde yükselen faiz oranlarının bir sonucu olarak daha büyük faiz oranı ödemelerini yansıtan birincil gelir açığının genişlemesini içerdiğini de ifade etti.Banka tahvillere önümüzdeki dönemde girişler yaşanmasını öngörüyor. Banka değerlendirmesinde, "Cari işlemler hesabının artık bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü hem ileriye dönük olarak iyileşmeye devam etmesini bekliyoruz hem de faizlerdeki artışın bunu karşılamak için yeterli fonlamayı çekeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriler cari dengede iyileşmeye işaret etmişti. Ekonomi yönetiminin attığı adımlarla birlikte finansman tarafında gözlenen iyileşme cari fazlayı 2 yılın zirvesine taşıdı. Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 1 milyar 876 milyon dolarla aylık bazda 2 yılın en yüksek fazlasını verdi. Mayısta 60.3 milyar dolar olan yıllık cari açık, eylülde 51.7 milyar dolarla 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.