Çarpıcı analiz! 7 trilyon dolarlık katkı sağlayabilir

Kredi derecelendirme kuruluşunun cinsiyetler arası ücret farkına ilişkin analizinde, son 10 yılda iş yerinde kadınların yükselmesi konusunda sınırlı bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının Birleşmiş Milletler'e (BM) üye devletlerin 2030'a kadar ulaşmayı kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin merkezinde yer aldığına dikkat çekilen analizde, bu hedeften hala çok uzakta olunduğu ve mevcut durumda buna ulaşmanın 132 yıl sürebileceği ifade edildi.

Analizde, yönetim pozisyonlarında cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesinin küresel olarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek ekonomik refah sağlayabileceği kaydedildi.