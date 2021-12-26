CarrefourSA’da fiyatlar % 10-30 arasında indi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
'ın da, "Fiyatları indirin" çağrısına karşılık CarrefourSA
'dan ilk adım geldi. CarrefourSA, dün bütün mağazalarında, süt, yağ, çay, pirinç, tuvalet kağıdı, ıslak mendil gibi 26 temel ürünlerde yüzde 10 ila 30 arasında indirime gitti. CarrefourSA markalı ürünlerün yanı sıra bazı markalı ürünlerde de indirimler dikkat çekti. Ayrıca mağaza, tedarikçilerine de bir yazı göndererek indirim çağrısı yaptı. Çağrıda, döviz kurundaki düşüşe dikkat çekilerek, "Ürünlerimizi müşterilerimize doğru fiyatlarla sunabilmek için sizlerden şirketimiz açısından uygulanmakta olan mevcut tedarik fiyatlarınızı 20 Kasım 2021 tarihi öncesi döviz kurlarına göre güncellemenizi önemle rica ediyoruz. Sizlerden alacağımız fiyat indirimlerini derhal fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz" denildi.