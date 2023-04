Çarşı pazara hareket geldi: 30 milyar liralık bayram

Ramazan Bayramı'na iki hafta kala çarşı-pazar hareketlenmeye başladı. Turizmden gıdaya, ulaşımdan perakendeye hemen her sektör hazırlıklarını tamamladı. Hem soğuk giden havalar hem tatilin kısa süreli olması hem de fiyatların önceki yıllara göre artması seyahat hareketini bir miktar sınırlandırırken, bu yıl memleket tatilinin daha çok öne çıkması bekleniyor. Birçok sektöre can suyu olan Ramazan Bayramı'nın bu yıl 30 milyar TL'lik bir ekonomi oluşturması bekleniyor.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bayram dönemlerinin esnaf için can suyu olduğunu belirtti. Palandöken, "Marketten kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcından tekstil mağazalarına, kuaförden berbere bütün esnaf bayram için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl bayram tatilinin kısa olması nedeniyle seyahatlerin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bu durumda insanlar evlerine daha çok alışveriş yapıyorlar. Bu da esnafın işlerine ciddi katkı sağlıyor" dedi. Hemen her bayram döneminde tüm sektörlerdeki canlılıkla birlikte ortalama 15-20 milyar TL'lik bir ekonominin oluştuğunu anlatan Palandöken, "Son bir yıl birçok üründe fiyatlar arttı. Ancak ücretler de yükseldi. Bir de bu bayram kıştan bahara geçiş sürecine geldi. O nedenle insanlar bayram bahanesiyle kıyafet alışverişi yapar. Bu bayram 30 milyar TL'ye yakın bir ekonominin oluşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl bayram rezervasyonlarının son dakikaya kaldığını söyledi. Kavaloğlu, "Bu yıl rezervasyonlar iki periyodda geliyor. Bayramdan bir hafta öne başlayacak olan ara tatil için bir rezervasyon hareketi var bir de bayram için var ancak görece sakin gidiyor" dedi. Antalya'da otellerin bayram doluluklarının yüzde 70'lerde olduğunu anlatan Kavaloğlu, "Hâlâ boş yer var. Sanırım son dakikalarda bu yıl artış olacak" ifadelerini kullandı.Uluslararası Genç Turizmciler Derneği (Genç TÜRSAD) Başkanı Onur Sabırlıoğlu, bu bayramda tatilin kısa olması nedeniyle ağırlıklı olarak 2 gece 3 günlük paketlerin satıldığını söyledi. Sabırlıoğlu, "Bayram için en çok talep gören yerlerin başında Antalya geliyor. Havalar henüz tam ısınmadığı için Ege biraz geride kalıyor. Ancak yine de Çeşme Alaçatı'ya talep var. Kültür turlarında ise özellikle Kapadokya ve Karadeniz öne çıkıyor" dedi. Antalya'da gecelik oda fiyatlarının 2 bin TL'den başladığını anlatan Sabırlıoğlu, "Kapadokya'da kişi başı fiyatlar var. Bu da 1.500 ila 3 bin TL arasında değişiyor. Karadeniz'de ise kişi başı fiyatlar 1.000 TL'den başlıyor" şeklinde konuştu.TÜM Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bu yıl memleket seyahatlerinin daha çok öne çıkacağını belirterek, "Tatil yörelerine seferler biraz daha sınırlı kalacak" dedi. Bayram hareketinin 14 Nisan Cuma günü başlayacağını anlatan Yıldırım, "Öğrenciler ya da izinlerini bayramla birleştirenler 14 Nisan Cuma gününden itibaren yollara dökülecek. Ancak asıl hareket arifeden bir gün önce 19 Nisan Çarşamba başlayacak. Arife günü ek seferlerle hızlanacak" diye konuştu. Bayramda 3 milyon otobüs bileti satışı beklediklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "1 milyon 200 bin de uçak bileti satılır. 500 bine yakında tren bileti satışı oluyor. Yani yaklaşık 5 milyon bir seyahat hareketi olur. Ortalama bilet fiyatını 400 TL olarak ele aldığımızda sadece otobüs sektöründe 1.2 milyar TL ekonomi oluşur. Uçak biletleri de ortalama 1.000 TL ancak son dakika artan fiyatlarla 1.5 milyar TL iç hatlarca ciro oluşur."BAKLAVA ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan Bayramı'nda sofraların en gözde tatlısının baklava olduğunu belirterek, "Sadece bayram dönemi için 5 bin ton baklava satışı öngörüyoruz. 1.5 milyon TL'lik bir ekonomi oluşacak" dedi. Baklavanın kilogram fiyatının kullanılan hammadde, malzeme ve işçiliğe göre değiştiğini anlatan Yıldırım, "İyi bir fıstıklı baklavanın kilogramı 400-450 TL, cevizli baklava ise 300-350 TL arasında değişiyor. Ancak 150 TL'ye de baklava var" diye konuştu.