Çarşı-pazarda bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar çarşı-pazar alışverişine çıktı. Alışveriş için marketlere nazaran fiyatları daha uygun olan haller tercih edildi. Ulus Hali hareketlendi. Satıcılar satışlardan, müşteriler fiyatlardan memnundu.
Satıcı Yalçın İnan:
Müşterimiz market müşterisi değil. Osmancık pirinci 16 TL, gönen baldosu 17 TL. Fiyatlar kaliteye göre değişiyor. Fiyat artışında ahlaksız esnafın, tüccarların da suçu var.
FİYAT DÜŞECEK
Satıcı Erol Berberler:
Haller marketlere göre daha uygun. Baldo pirinç 19, bulgur 12, nohut 25, kırmızı mercimek 24 lira. Biz fiyatları yüzde 10 düşürüyoruz. Pazarlık yapıyoruz. Kuraklıktan dolayı mahsul az yetişti. Ukrayna- Rusya Savaşı'ndan dolayı herkes stok yaptı. Talep çoğaldı, gıda fiyatları bu yüzden arttı. Eylül-ekimde yeni mahsul gelecek. Fiyatlar düşecek.
Satıcı Halil Karaca:
Birinci kalite malı uygun fiyata satıyoruz. Ürünlerimizi Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan, Erzincan'dan getiriyoruz. Kaliteli yiyecekleri, baharatları, bakliyatı müşteriyle buluşturuyoruz. Bayram dolayısıyla satışlarımız arttı. Hareketlilik başladı.
ÜRÜNLER KALİTELİ VE UCUZ
Müşteri Murat Balioğlu:
Yıllardır buradan alışveriş yapıyoruz. Fiyatlar çok uygun...
Müşteri Mustafa Pekcan:
Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan ötürü fiyatlar arttı ama yakında düşer. İnsanlar stok yaptı. Yazın gelmesiyle mahsul artar.
Müşteri Ahmet Yılmaz:
Bakliyat ve baharatlar yetiştirildikleri yerden geliyor. Ürünler çok kaliteli, tatları güzel. Bayram alışverişimizi buradan yapmak istedik.