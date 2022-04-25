Çarşı-pazarda bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar çarşı-pazar alışverişine çıktı. Alışveriş için marketlere nazaran fiyatları daha uygun olan haller tercih edildi. Ulus Hali hareketlendi. Satıcılar satışlardan, müşteriler fiyatlardan memnundu.Müşterimiz market müşterisi değil. Osmancık pirinci 16 TL, gönen baldosu 17 TL. Fiyatlar kaliteye göre değişiyor. Fiyat artışında ahlaksız esnafın, tüccarların da suçu var.Haller marketlere göre daha uygun. Baldo pirinç 19, bulgur 12, nohut 25, kırmızı mercimek 24 lira. Biz fiyatları yüzde 10 düşürüyoruz. Pazarlık yapıyoruz. Kuraklıktan dolayı mahsul az yetişti. Ukrayna- Rusya Savaşı'ndan dolayı herkes stok yaptı. Talep çoğaldı, gıda fiyatları bu yüzden arttı. Eylül-ekimde yeni mahsul gelecek. Fiyatlar düşecek.Birinci kalite malı uygun fiyata satıyoruz. Ürünlerimizi Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan, Erzincan'dan getiriyoruz. Kaliteli yiyecekleri, baharatları, bakliyatı müşteriyle buluşturuyoruz. Bayram dolayısıyla satışlarımız arttı. Hareketlilik başladı.Yıllardır buradan alışveriş yapıyoruz. Fiyatlar çok uygun...Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan ötürü fiyatlar arttı ama yakında düşer. İnsanlar stok yaptı. Yazın gelmesiyle mahsul artar.Bakliyat ve baharatlar yetiştirildikleri yerden geliyor. Ürünler çok kaliteli, tatları güzel. Bayram alışverişimizi buradan yapmak istedik.