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Giriş Tarihi: 2.11.2022 14:28

Casper’da üst düzey atama! Yeni coo’su feray karaman oldu!

Casper’da üst düzey atama! Yeni coo’su feray karaman oldu!

Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Feray Karaman oldu. Eylül 2001’de başladığı Casper’daki 21 yıllık kariyer yolculuğunda birçok görev ve sorumluluğu üstlenen Karaman, yeni dönemde Casper’ın tüm operasyonel süreçlerini yöneterek Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna ve teknoloji alanındaki liderliğini korumaya destek verecek.

Türkiye'nin teknoloji markası Casper'da üst düzey atama gerçekleşti. Casper'da ithalat departmanında başladığı kariyerinde, pazarlama ve ürün geliştirme alanlarındaki çeşitli görev ve sorumluluklarıyla 21 yılı aşkın süredir hizmet veren Feray Karaman, Casper'ın Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) pozisyonuna atandı. Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretimi tesisine sahip olan ve bilgisayar sektöründe üst üste 3. kez lider seçilen Casper'ın COO'su Karaman, yeni süreçte üretim hacmini genişletip hem bireysel hem de kurumsal alanda öncü marka olmaya devam etmeyi hedefliyor.

"TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİSİNE YÖN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Casper'da uzun yıllardır hizmet veren Casper COO'su Feray Karaman, "Casper'da tüketici beklentilerine en uygun hizmet ve ürünleri sunabilmek için bilgimizi, global çaptaki teknolojilerimizi ve hizmetlerimizi sürekli güncelliyoruz. Yıllık 1 milyon adet cihaz üretim kapasitemizle tüketicimizin ihtiyaç duyduğu cihazları onlara özel tasarlayıp sunabiliyoruz. Genişleyen yatırımlarımızla, Türkiye'nin teknolojisine dün ve bugün olduğu gibi yarın da yön vermeye devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

FERAY KARAMAN KİMDİR?

Almanya doğumlu olan Feray Karaman, eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Kariyerine 1999 yılında üniversite öğrencisiyken Global Menkul Değerler A.Ş.'de Ekonomist Yardımcısı olarak başlayan Karaman, 2001 yılında Casper Bilgisayar A.Ş.'ye katıldı. 21 yıllık Casper kariyerinde dış ticaret ve tedarik zinciri operasyonlarından pazarlama ve ürün geliştirmeye kadar olan tüm süreçlerde sorumluluklarını başarıyla yerine getirdi. 2013 yılında "Yılın En İyi 10 CMO"su arasında yer alan Feray Karaman, 2022 Eylül ayı itibarıyla Casper'ın Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Karaman evli ve bir çocuk annesi.

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Casper’da üst düzey atama! Yeni coo’su feray karaman oldu!
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